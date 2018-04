Take Me Back: nuovo portale online e intervista su Rai2

CHIETI – Grandi novità in casa Take Me Back: il prossimo 3 maggio alle ore 13.30 sarà on line il nuovo sito di Take Me Back – Solidarity Couriers attraverso il quale Andrea Mariani e Antonio Di Leonardo, i due fondatori impegnati nelle missioni di beneficenza in giro per il mondo e alle prese con l’uscita del loro primo film “Serendip” girato dal regista Marco Napoli durante la missione singalese, hanno deciso d’implementare il sito www.takemeback.eu con le sezioni “Unisciti a noi” e “Viaggia con noi”.

“Unisciti a noi – spiega Andrea Mariani – permetterà di collaborare in maniera più concreta durante la preparazione delle missioni ma anche di diventare “Ambasciatore Take Me Back”, ovvero una nuova figura che permetterà di portare il messaggio dei Corrieri Solidali in giro per il mondo”. “Per quanto riguarda la sezione “Viaggia con noi” il nome già dice tanto ma non bruciamo tutte le sorprese – aggiunge il cofondatore di TMB – si tratterà della naturale evoluzione del progetto che ha come obiettivo di far diventare contagiosa la solidarietà”.

Il sito, ed è questa la seconda novità, verrà lanciato in concomitanza dell’intervista fatta ai due fondatori dal Tg2 che andrà in onda, proprio il 3 maggio alle 13.30, nella rubrica “Tutto il bello che c’è” condotta da Silvia Vaccarezza. “Aggiornate i calendari – conclude Andrea – il 3 maggio è una data importante in cui sveleremo come diventare corrieri solidali di Take Me Back”.