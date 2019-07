I successi dei Queen in “Symphonic Queen” al Teatro d’Annunzio

Domenica 28 luglio in programma il penultimo concerto del Pescara Jazz con Roberto Molinelli a dirigere l’orchestra sinfonica del conservatorio e il CVE

PESCARA – Domani sera, domenica 28 luglio 2019, il Teatro d’Annunzio di Pescara ospita una serata all’insegna della grande musica dei Queen. Si tratta del penultimo concerto in programma per il Pescara Jazz 2019 che quest’anno ha magistralmente riunito più anime artistiche per festeggiare in pompa magna il suo cinquantennale (1969-2019). Alle 21.15 Roberto Molinelli (nella foto), compositore e violinista, da dieci anni direttore per l’Innovazione dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, dirigerà l’Orchestra sinfonica del conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e il CVE – Contemporary vocal ensemble.

Il concerto si intitola Symphonic Queen e, come suggerisce il titolo, vede in scaletta successi senza tempo del noto gruppo inglese come God save the queen, Bohemian rhapsody, Somebody to love, Radio Ga Ga.

Spicca in questo senso l’attenzione che il festival riserva al suo territorio e alle principali realtà culturali ad esso collegate. In particolare, in questo caso, la serata punta a valorizzare la collaborazione con il conservatorio cittadino e il suo direttore Alfonso Patriarca.

“Ospite del PescaraJazz&Songs, Molinelli sarà sul palco come direttore. Nel corso della sua carriera, mille sono state le soddisfazioni: ha arrangiato e diretto l’orchestra RAI del Festival di Sanremo nelle edizioni 2005 e 2009 (ottenendo il primo posto nella votazione della Giuria di Qualità del Festival, per il miglior arrangiamento). È stato membro e Presidente della Giuria di SanremoLab – Accademia della Canzone di Sanremo per tre anni consecutivi, selezionando le nuove proposte tra le tante provenienti da tutta Italia. Molinelli ha poi composto musiche per il cinema e per la TV. Molte sue première sono state eseguite da alcune delle più importanti orchestre sinfoniche internazionali in sedi illustri: Carnegie Hall di New York, Teatro alla Scala, Teatro Heritage di San Pietroburgo… È un onore per tutto il festival poterlo ospitare a Pescara”.

BIGLIETTI

Biglietti 15 e 10 euro, al botteghino del teatro, lungomare Colombo 122, a partire da un’ora prima dello spettacolo, nelle biglietteria del D’Annunzio, online, oppure nei punti vendita convenzionati CiaoTickets.