Colli senza Frontiere 2019, la presentazione della XXI Edizione

PESCARA – Tante novità nella ventunesima edizione di Colli senza Frontiere, in scena da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto. I dettagli saranno svelato nella conferenza di presentazione di lunedì 29 luglio, alle ore 11 nella sala del Comune di Pescara. Dopo la grande avventura dell’estate 2018, quando Pescara ha avuto l’onore di ospitare le gare nazionali di Italia Gioca, l’associazione Castellamare in Festa si è subito rimessa all’opera per organizzare la storica kermesse cittadina, che quest’anno si terrà dal 31 luglio al 4 agosto.

Colli senza Frontiere vede protagoniste le rappresentative degli otto colli cittadini, contraddistinte dai colori delle magliette indossate dai partecipanti: Grigio per Colle Caprino, blu per Colle Innamorati, arancio per Colle Madonna, verde per Colle Marino, azzurro per Colle Pietra, celeste per Colle Scorrano.

Sin dal 1996, anno della sua nascita, Colli senza Frontiere è caratterizzata da un leale e genuino spirito di corpo che cementa vecchie amicizie e fa nascere nuovi legami. La competizione non manca – si combatte duramente per portare in vetta il proprio colle di riferimento – ma ci si sente comunque parte di un unico gruppo, coeso e appassionato.

Dai giochi a tema alle sfide classiche, dai tornei di bocce e di carte alle gare in spiaggia, e poi musica dal vivo, balli, teatro dialettale, spazio bambini e degustazioni: il programma del 2019 è più ricco che mai. I nuovi ingressi nel direttivo dell’associazione, l’avvicendamento e tutti i dettagli sui giochi e gli spettacoli della ventunesima edizione saranno illustrati lunedì 29 luglio, alle ore 11, nella sala Giunta del Comune di Pescara.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il sindaco Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, l’Assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, la Presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Rita Carota e la presidente dell’associazione Castellamare in Festa, Federica Mambella.

Colli senza Frontiere è sostenuta dal Comune di Pescara e da diversi sponsor privati. L’associazione Castellamare in festa è affiliata al CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale.