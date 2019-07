Estate a Fossacesia più sicura, maggiore presenza delle Forze dell’Ordine

Di Giuseppantonio: “I provvedimenti presi rappresentano una componente indispensabile per la nostra città e il territorio e risponde alle esigenze dei cittadini e dei turisti“

FOSSACESIA – Un’estate all’insegna della tranquillità a Fossacesia. Per far fronte alla necessità di prevenire e contrastare l’eventuale verificarsi di reati, per la sicurezza stradale e in mare, l’Arma dei Carabinieri ha messo a disposizione del Comando Stazione della città altre 3 unità. Sarà così più efficace il controllo di un territorio vasto che comprende, oltre a Fossacesia, anche Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro e nel quale si registra un considerevole aumento di villeggianti. Più sorveglianza anche sul litorale.

La Capitaneria di Porto, infatti, ha disposto un rafforzamento dei servizi in mare e sulla spiaggia di Fossacesia Marina. A ciò deve aggiungersi anche l’aumento degli agenti di Polizia Municipale, 7 unità in tutto, che saranno impegnati nel controllo della circolazione stradale particolarmente intenso in questo periodo e nel contrastare reati contro l’ambiente.

“In tema di sicurezza, soprattutto nel periodo estivo, la nostra Amministrazione comunale è stata sempre impegnata sui tavoli istituzionali, chiedendo appunto una maggiore presenza di personale delle forze dell’ordine – ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. I provvedimenti presi rappresentano una componente indispensabile per la nostra città e il territorio e risponde alle esigenze dei cittadini e dei turisti. Con i sindaci di Santa Maria Imbaro, Maria Giulia Di Nunzio, di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito e Mozzagrogna, Tommaso Schips – ha concluso Di Giuseppantonio – recentemente abbiamo chiesto maggiore sicurezza e un aumento dell’organico dei Carabinieri per la Stazione di Fossacesia. Inoltre, ho dato incarico ad un assessore della mia Giunta, Giovanni Finoro, di dedicarsi alla sicurezza ”.