Switch Off, inaugurato il primo iBar a L’Aquila

Taglio del nastro per il locale in via Simonetto. Domenica in programma il primo live con la musica swing, dixie e lindy hop

L’AQUILA – Il taglio del nastro con il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, l’assessore comunale al Commercio Alessandro Piccinini e i consiglieri comunali Luca Rocci e Roberto Santangelo ha dato il via a Switch Off, primo iBar d’Abruzzo, che ha aperto il 22 agosto, all’Aquila in via Simonetto a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele.

L’evento è stato accompagnato dalla voce di Vanni Biordi in diretta su Radio L’Aquila 1, partner ufficiale del locale. Finalmente svelato l’iBar con il grande bancone interattivo che con un semplice tocco crea forme, colori e interazioni tra le persone.

”Ringrazio la mia famiglia per avermi sostenuto in questa avventura – spiega Andrea Fasciani, ideatore di Switch Off – Dedico questo progetto alla città, che troverà qui uno spazio di socialità e connessione”.

Il cartellone musicale sarà inaugurato domenica 26 agosto dal live al sapore swing dei Crazy Stompin’ Club, “un gruppo di scatenati pronti a coinvolgere e a far ballare al ritmo di swing, dixie e lindy hop”.

La parte musicale porta la firma di Radio L’Aquila 1, che curerà la direzione artistica del locale. “Siamo onorati di essere partner di una realtà così innovativa per la nostra città”, spiega Giovacchino D’Annibale, direttore dell’emittente radiofonica.

Switch Off è anche ballo, con un’ampia zona dedicata ai live, e ristorante, con grandi tavoli sociali. Gli spazi del locale sono stati progettati dall’architetto Giuseppe Cimmino.

INFO E ORARI DI APERTURA

Switch Off sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.30 in poi. L’aperitivo sarà caratterizzato da un’ampia varietà di finger food, mentre il ristorante, aperto a pranzo e a cena, si concentrerà su una cucina fusion con prelibati sapori internazionali.