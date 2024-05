Cambio di sede per gli Uffici dell’Assessorato Regionale alla Cultura

Da via Salaria Antica Est si spostano alla sede regionale situata all’interno dei Portici di San Bernardino, in Largo Pischedda all’Aquila

L’AQUILA – “Gli uffici dell’Assessorato Regionale alla Cultura finalmente riunificati in un’unica e prestigiosa sede nel centro storico del Capoluogo d’Abruzzo”.

Con queste parole Roberto Santangelo, assessore con delega alla Cultura della Regione Abruzzo, annuncia il trasferimento degli uffici istituzionali da via Salaria Antica Est alla sede regionale situata all’interno dei Portici di San Bernardino, in Largo Pischedda all’Aquila.

“Gli uffici dell’assessorato – continua Santangelo – erano stati dislocati a seguito del sisma del 2009 e ciò rendeva meno agevole il lavoro di dirigenti e dipendenti regionali. La riunificazione non solo restituisce dignità e pregio all’assessorato alla Cultura, ma consentirà anche di lavorare con maggiore sinergia al servizio della comunità. Le porte dell’assessorato – conclude l’assessore – sono aperte in un clima di confronto per accogliere iniziative di sviluppo e promozione culturale della nostra Regione”.