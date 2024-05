L’Aquila, Assesore Tursini su pubblicazione Decreto disabilità

“Si tratta di un importante e concreto passo in avanti verso il pieno riconoscimento di una sostanziale uguaglianza”

L’AQUILA – “Accogliamo con grande favore l’inizio del percorso di attuazione, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto ‘Decreto disabilità”, commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. “La semplificazione del sistema di accertamento dell’Invalidità civile e l’introduzione del ‘Progetto di vita’ sono elementi centrali della riforma. Si tratta di un importante e concreto passo in avanti verso il pieno riconoscimento di una sostanziale uguaglianza, attraverso la possibilità per le persone con disabilità e per le loro famiglie di veder semplificati i procedimenti amministrativi che li riguardano, superando una prospettiva da troppo tempo consolidata e alquanto rigida” prosegue l’Assessore. “Lavoreremo a stretto contatto con l’assessore regionale al Sociale Roberto Santangelo al fine di recepire il nuovo quadro normativo e attivare prontamente i nuovi servizi previsti per cittadini e famiglie” conclude l’Assessore.