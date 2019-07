Swing on the Beach a Pescara l’edizione 2019

Dal 15 al 18 agosto live music & djset con corsi di ballo e after party dalle 00.30. A Ferragosto i Botta Band, Swing Maniacs di Arbore

PESCARA – Dal 15 al 18 agosto, in spiaggia a Pescara, va in scena il meglio della “Swing Craze”, la Folle Era dello Swing con lo Swing on the Beach 2019. Musica, Cultura, Ballo e tutto quello che fa Swing nella quattro giorni dedicata a corsi di ballo e divertimento con musica dal vivo e after party.

Si parte con il Ferragosto in compagnia del Botta Band, ovvero gli Swing Maniacs di Arbore, freschi freschi dall’Umbria Jazz Festival. Il 16 agosto protagonisti gli Spaghetti Brothers (Ta) e il loro fantastico repertorio da ballo per tutti i gusti del vintage. 17 agosto con l’orgoglio della Regina dello Swing, l’internazionale ed inossidabile BILLY BROS. Swing Orchestra (Pe) mentre il 18 agosto ci sarà la band vincitrice del Contest “Saranno Swingosi” 2018, gli eccezionali Dixie Hogs di Teramo.

Inoltre TAKA-TIKI party di Ferragosto dalle 12.00 alle 19.00 in spiaggia e 4° Contest per Swing band emergenti “Saranno swingosi”. Inoltre DJ al femminile con 2 le nuove entrate Big Mama Swing Dj e Bunny Donowitz Dj Swing, coadiuvate da Lady Swing. A battesimo le “Ladies’ way” e cioè la coppia di djette Lady Swing&Bunny Donowitz mentre after party dalla mezzanotte alle 3 del mattino.

Workshop di ballo si svolgeranno con i maestri Chester A. Whitmore (USA), Joseph Sewell & Charlotte Middlemiss (UK), Marcus Koch & Bärbl Kaufer (DE), Pontus Persson & Isabella Gregorio (SE) allo Swing Craze Club di Montesilvano (Pe).

FORM PER LE ISCRIZIONI: https://forms.gle/QJf29CQVCGPPyZb86

Inoltre ci sarà un Talk-show con Nicoletta Di Gregorio, Presidente dell’Associazione “Amici del Vittoriale” e Maurizio Meterangelo su “D’Annunzio e il Jazz”, History talk, Vintage market, Show degli insegnanti e tanto altro ancora in soli 4 giorni di “Swing Craze”.