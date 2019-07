Pescara, via Muzii: scontro auto – bicicletta

PESCARA – Questo pomeriggio si è verificato intorno alle 18.40 un incidente in via Leopoldo Muzii a Pescara, all’imbocco della pista ciclabile. L’impatto tra un auto e una signora in bicicletta che ha avuto la peggio ed è stata sbalzata violentemente a terra. Sono intervenute due ambulanze e la Polizia municipale. Il traffico è diventato più caotico e rumoroso del solito. La donna è stata trasportata in Ospedale.

