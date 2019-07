Le opere di Tonino Guerra in mostra a Villa Delfina Olivieri San Valentino

L’esposizione, omaggio all’artista romagnolo con 40 opere, tra serigrafie e acqueforti sarà visitabile dal 26 luglio al 20 agosto

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Dal 26 luglio al 20 agosto a San Valentino in Abruzzo Citeriore, provincia di Pescara, “Amarcord Tonino Guerra – Mostra omaggio al mondo visionario di un Poeta”.

L’arte totale e poliedrica di Tonino Guerra in esposizione da venerdì 26 luglio, alle 18 con l’inaugurazione a Villa Delfina Olivieri de Cambacérès, sede del Museo dei fossili e delle ambre.

La mostra, già esposta a L’Aquila lo scorso mese di marzo nel palazzo De Marchis, è prestata dall’Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo, impegnata nella conoscenza e valorizzazione dell’arte contemporanea.

CHI É TONINO GUERRA

Scrittore, poeta, pittore di origini romagnole e scomparso nel 2012, Tonino Guerra è considerato da sempre artista contemporaneo della creatività multiforme. La mostra di San Valentino accoglie 40 opere, tra serigrafie e acqueforti, che raccontano un universo popolato di donne, fiori, animali, giocattoli, piccoli pensieri su tela dalla straordinaria forza evocativa.

Sfugge alle definizioni, Tonino Guerra, “artista totale”. Accanto al suo essere poeta e scrittore prolifico – occupazioni che lo hanno reso noto ai più – Guerra è stato uno sceneggiatore che ha lavorato con i “giganti” del Novecento, tra cui Fellini, Rosi, Antonioni, Monicelli, Tarkovskji, i Fratelli Taviani. Da bambino scopre la vocazione per la pittura, negli anni di prigionia in Germania inizia a comporre poesie, fino agli anni Cinquanta, quando a Roma avvia la carriera di sceneggiatore. Lungo e proficuo è stato il sodalizio con Federico Fellini (Amarcord candidato all’Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale e per lo stesso film Guerra ha vinto il Nastro d’Argento nel 1974). Coronano la sua carriera l’Oscar europeo del cinema e il David di Donatello alla carriera nel 2010.

La mostra è voluta e presentata dall’associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre e dal Comune di San Valentino, che con questa iniziativa ripropongono l’arte contemporanea nel cuore del paese. La raccolta di opere ha ricevuto il supporto della Fondazione Carispaq de L’Aquila.

Ingresso gratuito, la mostra rimarrà aperta fino al 20 agosto 2019.

SCHEDA DELLA MOSTRA

“Amarcord Tonino Guerra”, mostra omaggio al mondo visionario di un Poeta dal 26 luglio al 20 agosto 2019

Villa Delfina Olivieri de Cambacérès (via Cupoli, 10) San Valentino in A.C. (Pe)

Orari di apertura: Venerdì, sabato, domenica (17:00 – 20:00)

Altri giorni su prenotazione (360.612307 – 085.8574131)

INGRESSO GRATUITO

Info su ambrefossili.org