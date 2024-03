Svolto a L’Aquila l’evento conclusivo della campagna “Loving the Haters”

L’evento, che si é svolto presso la Galleria Commerciale L’Aquilone è stata un’occasione per celebrare insieme i risultati ottenuti

L’AQUILA – Il Centro Commerciale L’Aquilone del Gruppo Ethos – Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A – ha ospitato un evento per riflettere e celebrare insieme il successo della campagna di sensibilizzazione “Loving the Haters”, segnando un momento significativo nella lotta contro l’hate speech e il cyberbullismo. L’incontro ha rappresentato l’apice di una campagna innovativa, realizzata in collaborazione con Different communication company, che ha saputo promuovere un messaggio di gentilezza, accoglienza e comprensione attraverso il coinvolgimento attivo della comunità locale.

La campagna ha tracciato un percorso originale per decostruire i pregiudizi e stereotipi legati al mondo dei centri commerciali, sfruttando la potenza dei social media e dell’intelligenza artificiale. Gli utenti sono stati invitati a interagire con QR Code per creare e condividere meme che trasformassero messaggi negativi in espressioni di gentilezza, grazie all’ausilio di strumenti di Intelligenza Artificiale. L’iniziativa ha poi stimolato il dibattito pubblico, grazie anche all’intervento di Furio Ghisa, un personaggio creato ad hoc per incarnare il finto hater per eccellenza, evidenziando l’importanza della sensibilizzazione sul tema.

L’evento è stata un’occasione per celebrare insieme i risultati ottenuti e per rafforzare l’impegno verso un futuro più gentile e rispettoso. Anche grazie a relatori d’eccezione, tra cui Rita Roncone Professoressa ordinaria di psichiatria presso Università degli studi dell’Aquila, Laura Giusti Professoressa associata di Psicologia clinica presso Università degli Studi dell’Aquila, Suor Laura Notaro dell’Istituto Santa Maria degli Angeli vincitore del contest collegato alla campagna, Ersilia Lancia Assessore del Comune dell’Aquila con delega alle politiche giovanili, comunicazione, informatizzazione e innovazione tecnologica, Giammaria de Paulis Imprenditore, divulgatore scientifico, web e social manager esperto in comunicazione digitale e Valentina Bianchi direttrice del Centro Commerciale L’Aquilone.

Questi esperti hanno condiviso le loro conoscenze sul fenomeno dell’hating online, ponendo particolare attenzione ai giovani e all’importanza di promuovere una formazione per la crescita di un’utenza consapevole, volta a contrastare tutte le forme di prevaricazione legate ad un uso scorretto degli strumenti digitali e a dare ai giovani gli strumenti per difendersi dagli attacchi degli haters.

Durante i mesi precedenti l’evento, il Centro Commerciale L’Aquilone ha ospitato una serie di attività preparatorie, tutte volte a sensibilizzare sul tema dell’hate speech e a promuovere valori positivi. Ne è un esempio, il concorso rivolto alle scuole del territorio, che ha permesso ai bambini di esprimere risposte d’amore a commenti negativi tipici degli haters, dimostrando l’efficacia della gentilezza nel contrastare l’odio e promuovendo un messaggio di tolleranza e comprensione.

“Loving the Haters” ha superato ogni aspettativa, diventando così un simbolo di come la comunità possa unirsi per promuovere un cambiamento positivo. Il Centro Commerciale L’Aquilone rimane impegnato nel supportare iniziative che favoriscano un futuro più rispettoso, confermando il successo non solo della campagna ma anche della visione inclusiva e positiva che desidera promuovere.

Per maggiori dettagli sull’evento e sulla campagna “Loving the Haters”, si invita a visitare il sito web: https://www.lovingthehaters.it/