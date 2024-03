Spoltore, rete permanente per la promozione del libro e della lettura

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore avvia la ricerca per dare vita alla “Rete permanente per la promozione del libro e della lettura”: l’intento è di costituire un gruppo locale attraverso l’individuazione di soggetti pubblici e privati interessati a prendervi parte. L’avviso è stato pubblicato oggi (4 marzo 2024) sul sito istituzionale.

La “Rete permanente per la promozione del libro e della lettura” è costituita in capo all’assessorato alla cultura che ne curerà le modalità di convocazione e funzionamento. La stessa coordinerà e svilupperà di concerto con l’assessorato azioni sistematiche e capillari di sensibilizzazione in tutti i contesti culturali, educativi e sociali. La partecipazione alla Rete non dà diritto a compensi, indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo, bensì alla possibilità di contribuire fattivamente a diffondere il valore della lettura all’interno della collettività. Gli aggiornamenti della lista dei partecipanti alla rete avranno cadenza trimestrale.

“La Rete” spiega l’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico “darà vita a gruppi di lettura, a laboratori di scrittura creativa, video racconti, podcast. Una delle sue funzioni sarà quella di riscoperta della città e della sua memoria storica. Porterà i suoi laboratori nelle scuole, ma pensiamo anche a micro eventi itineranti e a un concorso letterario che possa allargare la funzione della rete ai comuni limitrofi e in particolare a Montesilvano e Pescara, andando a lavorare insieme a gruppi con finalità e obiettivi simili di altri Comuni”.