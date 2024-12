SILVI – Abruzzo in festa grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 27 dicembre, come riporta Agipronews, a Silvi, in provincia di Teramo, centrato un “5” da 41.536,17 euro presso Tabaccheria Riv 9 in via Dante Alighieri 14-16. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 30 dicembre, è di 51,6 milioni di euro.