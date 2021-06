Oggi pomeriggio dalle ore 17 i biancazzurri sfideranno il Verona per la Supercoppa Primavera 2, ecco dove seguire la partita in diretta

PESCARA – É finito il conto alla rovescia per la sfida tra Pescara ed Hellas Verona, gara valida per la Supercoppa Primavera 2. Alla stadio Adriatico Cornacchia fischio d’inizio alle ore 17 con ingresso gratuito per il pubblico fino a una capienza massima di 1000 posti. Gara unica con possibilità di tempi supplementari e rigori in caso di parità. Per chi volesse seguire la diretta della partita ricordiamo che saranno disponibili i canali ufficiali Facebook ‘Lega B’, ‘Pescara calcio’ ed ‘Hellas Verona FC’. Calciomagazine effettuerà la diretta testuale per non perdere questa importante sfida che conclude una stagione trionfale per la categoria Primavera dei due club.

CRONACA DIRETTA

Formazioni ufficiali

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Mancini, Kuqi, Sakho, Veroli, Chiarella, Tringali, Blanuta, Mercado, Belloni. A disposizione: Recchia, Staver, Palmentieri, Pedicone, D’Aloia, Dieye, De Marzo, Caliò, Sack, Salvatore, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese

HELLAS VERONA: Aznar, Terracciano, Agbugui, Coppola, Squarzoni, Calabrese, Bertini, Turra, Yeboah, Pierobon, Bragantini. A disposizione: Ogliani, Fornari, Bracelli, Ilie Matei, Diaby, Bernardi, Astrologo, Ferrarese, Jocic, Kolind, Florio. Allenatore: Nicola Corrent

Arbitro: Michele Delrio sezione Reggio Emilia

Assistenti: Simone Biffi sezione Treviglio e Veronia Martinelli sezione Seregno