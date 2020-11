Supercoppa Day 2020 di pallamano a Chieti: ecco quando

Nel campo del Pala Santa Filomena si giocherà la partita tra Conversano-Bolzano e Oderzo-Salerno, ultimo trofeo del 2020

CHIETI – Domenica 20 dicembre al Pala Santa Filomena di Chieti si disputerà il Supercoppa Day, l’appuntamento di fine anno della pallamano italiana che dovrà assegnare, nella consueta formula che unisce donne e uomini, l’ultimo trofeo del 2020. A sfidarsi saranno Conversano e Bolzano al maschile, Mechanic System Oderzo e Jomi Salerno al femminile.

Sarà un Supercoppa Day particolare per più di un motivo. In primis, perché si giocherà nel nuovo Centro Tecnico Federale: sarà il primo evento organizzato all’interno della casa della Pallamano italiana dopo la firma dell’accordo tra la FIGH e il Comune di Chieti. E poi, parlando di agonismo, perché per la prima volta in assoluto si giocherà per il secondo trofeo dell’anno e non per il terzo.

Eccezionalità dovuta ovviamente alla pandemia Covid-19 che, com’è noto, non ha reso possibile l’assegnazione dello Scudetto nel maggio scorso. In campo andranno le detentrici della Coppa Italia, dunque Bolzano e Salerno, opposte alle formazioni che alla sospensione guidavano le rispettive regular season in campionato, cioè Conversano e Oderzo.

Il titolo verrà messo in palio per la 14^ nella storia sia per gli uomini, sia per le donne. Solo Bolzano potrà difendere la Supercoppa conquistata lo scorso anno, mentre al femminile l’ultima a vincere è stata Bressanone.

I bolzanini assieme a Salerno sono le due compagini più vincenti tra le quattro partecipanti: hanno vinto quattro volte ciascuna. Il programma della manifestazione sarà reso noto nelle prossime settimane.

L’albo d’oro completo della Supercoppa è consultabile nella sezione dedicata sul sito web federale.