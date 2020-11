Città Sant’Angelo, sanificazione e sicurezza scuole: la nota del Sindaco

CITTÁ SANT’ANGELO – Dichiarazione dell’Amministrazione comunale, sul tema della sanificazione e della sicurezza di tutte le scuole del territorio angolano: ”In considerazione del particolarissimo periodo che stiamo attraversando e delle perplessità che, comprensibilmente, molti genitori riferiscono, vogliamo rassicurare le famiglie. Sia le scuole dell’Istituto Comprensivo Città Sant’Angelo e sia quelle dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Spaventa”, sono assolutamente sicure. Tutte le strutture vengono sanificate regolarmente, così come vengono rispettate tutte le regole del protocollo sanitario nazionale. Inoltre, come Comune, abbiamo donato ad entrambi gli istituti, due sanificatori che vengono utilizzati con cadenza regolare.

Gli operatori seguono scrupolosamente ed attentamente tutte le fasi di disinfezione e sorveglianza richieste e, soprattutto, i nostri studenti fanno la loro parte, insieme ai docenti, con grande senso di responsabilità e attenzione. Invitiamo tutti i genitori a mandare con fiducia i propri figli a scuola, perché i luoghi sono sicuri e per non rovinare la loro crescita culturale ed educativa, rinunciando ad un diritto/dovere sacrosanto. Qualora si riscontrino casi di positività, ci sono protocolli chiari e dettagliati per le attività scolastiche, che vengono rigorosamente rispettati e che consentono di tutelare la salute di tutti. Per chi volesse conoscere, nel dettaglio, le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” può leggere la Circolare del Ministero della Salute n.17167 del 21 agosto 2020”.