Summer Skate, corsi di pattinaggio a Pescara: orari e info

PESCARA – Riservato a ragazze e ragazzi dai quattro anni in su si svolgeranno presso il pattinodromo comunale di via Maestri del Lavoro d’Italia (complesso sportivo ex Gesuiti) attività di pattinaggio con due lezioni pomeridiane a settimana, per un totale di 15 settimane (con pausa nel periodo feriale di metà agosto).

L’iniziativa è promossa dalla ASD DLF Pattinaggio Pescara ed è stata patrocinata dall’assessore all’associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio.

“Lo scopo di questa iniziativa è di poter concorrere, attraverso questa disciplina sportiva, a prevenire il disagio socio-affettivo – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – ma vogliamo anche favorire l’aggregazione sociale e le esperienze formative. Questo per il consolidamento del senso civico dei partecipanti e quindi lo sviluppo di comportamenti corretti e responsabili di questi nostri futuri cittadini. Vogliamo anche sviluppare il rispetto degli altri e la solidarietà. Come la pratica di molti altri Sport, il pattinaggio aiuta alla acquisizione di autonomia, dell’autostima, della capacità di collaborazione con gli altri. Penso che chi partecipa a attività come queste, avrà sicuri benefici nella sfera relazionale”.

A chiusura del corso estivo, ottobre 2021, sarà realizzata una dimostrazione gara/esibizione delle capacità motorie acquisite dagli atleti.

I Corsi sono tenuti da Istruttori Federali

L’educatore sportivo (istruttore) che svolge il Progetto è un Tecnico della Federazione Italiana Sport Rotellistici specializzato anche nel settore giovanile.

Fra gli allenatori, vi sono anche laureati/diplomati in diverse discipline (Istituto Superiore Educazione Fisica, Sociologia e Psicologia).

Ogni atleta dovrà portare i pattini di tipo roller e tutto l’occorrente di sicurezza (casco, ginocchiere, polsiere).

INFO: contattare il numero 393 31 60 504