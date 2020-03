Sulmona, la Madonna che scappa in piazza probabilmente non si terrà

Per l’emergenza Coronavirus salterà la festa organizzata dai confratelli di Santa Maria di Loreto, che hanno donato un ventilatore polmonare

SULMONA (AQ) – Come riporta l’Ansa, con molta probabilità, quest’anno la Madonna che scappa in piazza la mattina di Pasqua, resterà nella cappella dove viene custodita tutto l’anno. Ma l’attività dei confratelli laureati non si ferma. E ancora una volta si concretizza in un gesto di solidarietà. Infatti i confratelli di Santa Maria di Loreto che organizzano la festa più sentita, celebre e conosciuta in tutto il mondo, hanno donato un respiratore polmonare all’ospedale cittadino.

“In quest’ora di dolore e di paura, dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la Confraternita di Santa Maria di Loreto, nel segno della sua secolare fedeltà ai valori della solidarietà cristiana, della vicinanza, dell’aiuto verso chi soffre ed ha bisogno, con la benedizione del vescovo Michele Fusco”, afferma il priore Sandro Di Paolo, “donerà entro la prossima settimana un ventilatore polmonare all’Ospedale della SS. Annunziata in Sulmona, custode di una straordinaria storia di pratica della medicina e di grande umanità. Accompagnando questo dono con un ringraziamento vivissimo per tutto il personale medico, paramedico e tecnico dello stesso ospedale per il prezioso, infaticabile, quotidiano impegno che si sta generosamente dimostrando nell’affrontare la grave emergenza sanitaria”.