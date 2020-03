Attivato servizio di supporto psicologico a Fossacesia

FOSSACESIA – “In questo periodo di emergenza in cui le persone sono sottoposte a quarantena, qualcuna purtroppo a isolamento, è evidente che non tutti sono in grado di gestire lo stress psicologico e la paura creatasi. Per questa ragione, abbiamo deciso di attivare il Servizio di Supporto Psicologico alla popolazione nel nostro Comune”.

É quanto annuncia il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio che, insieme all’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, hanno deciso di creare un punto d’ascolto a distanza con l’obiettivo, ora, di non lasciare soli i colpiti o esposti all’emergenza traumatica.

Il servizio è attivo nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 15:30. É possibile parlare con una Psicologa dei Servizi Sociali Comunali, al numero 0872-608740.

“Proteggere la salute fisica e mentale, fornire supporto psicosociale sono priorità durante un’epidemia – aggiunge l’Assessore Galante –. É nostro dovere assicurare il benessere della popolazione e contrastare le minacce alla salute pubblica e alla sicurezza che la paura, la stigmatizzazione e convinzioni errate producono”.