Sulmona, approvata convenzione per l’affidamento del ripristino strade

Attivato l’iter per individuare un operatore esterno che si occuperà del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidenti

SULMONA – Oggi, venerdì 5 marzo, in Giunta è stata approvata la convenzione biennale per l’affidamento, ad un operatore esterno, del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale (e reintegrazioni delle matrici ambientali compromesse) a seguito di incidenti sulle strade del Comune di Sulmona.

Il servizio è rapido e gratuito e garantirà maggiore sicurezza e adeguato decoro urbano. Gli addetti interverranno nel giro di poco tempo e in emergenza, proprio per garantire un immediato ripristino delle condizioni di normalità delle nostre strade, scongiurando pericoli per la pubblica incolumità.

L’atto deliberativo demanda al Responsabile della IV Ripartizione di individuare un operatore esterno che assicuri, a costo zero, sia per l’Ente che per i cittadini il ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa, sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative, per i danni cagionati all’infrastruttura stradale. Uno strumento molto importante per la sicurezza e il decoro delle strade della nostra Città.