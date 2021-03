Armand Menaquale imprenditore di grande successo in Delaware

BARETE – Armand Menaquale nacque a Barete, nella “frazione Colli”, in provincia dell’Aquila, il 6 maggio del 1899, da Luigi e Berardina Patrizi. Armand giunse negli Stati Uniti nel 1912. Partì come semplice muratore per poi, nel 1920, divenire lui stesso un appaltatore specializzato nella costruzione di abitazioni, sedi commerciali, strutture industriali, ristrutturazioni e stazioni di servizio. Si impose come leader della comunità e sostenne iniziative di carattere umanitario (raccolse fondi in favore dell’Italia in occasione di accadimenti disastrosi).

Un sicuro ed amichevole riferimento per gli italo-americani. Sposò, il 30 novembre del 1922, Aurora Di Salvo (nativa di Andretta in provincia di Avellino) che gli diede quattro figli: tre maschi Louis Nicholas (1923-2006 – prese parte allo sbarco in Normandia ricevendo la medaglia “Purple Heart”), Charles Francis e Armand (morto a 78 anni nel 2015 – fu attivo nell’azienda familiare “Armand Menaquale & Sons Construction” e poi pilota della “U.S. Air Force”) e una femmina Eleonore “Ellie” (sposò Peter Saraceni – morta a 81 anni nel 2006). Nel 1961 Armand Menaquale ricevette dal Governo Italiano il titolo di Cavaliere (gli venne consegnato dall’allora Console Italiano di Baltimore Col. Riccardo Patrucca). Armand Menaquale morì nel luglio del 1974.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”.