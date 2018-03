Successo dell’Amicacci sulla Roma, terzo posto in Coppa

Nella gara valida per il terzo posto la squadra giuliese ha la meglio del Santa Lucia per 63 a 62. Cantù conquista nuovamente il trofeo

La DECO Group Amicacci batte il Santa Lucia Roma di misura nella finale per il 3° posto della Coppa Italia, bissando il podio della scorsa edizione. Il trofeo è rimasto nelle mani della Briantea84 Cantù, che aveva superato non senza fatica la squadra abruzzese nella semifinale di ieri, prevalendo in finale sulla Santo Stefano Sport, che non riesce nell’impresa storica davanti al proprio pubblico.

L’Amicacci si porta avanti con un’azione personale di Marchionni, una tripla di Brown e con i tiri liberi di De Maggi (16-6). Prova a rispondere lo spagnolo Vera ma De Maggi dalla media ristabilisce la doppia cifra di vantaggio con cui si chiude il primo quarto (18-8). Il Santa Lucia si rifà sotto fino al -2 guidato da Cavagnini, ma dopo il time-out chiamato da coach Accorsi il parziale viene interrotto da un tripla di Marchionni e il tiro dalla media di Makambo (25-19). Nel finale di secondo quarto Cavagnini dal pitturato e Stupenengo da tre riavvicinano nuovamente i capitolini ma allo scadere risponde De Maggi con un gran canestro (27-24).

Giulianova costruisce un ampio margine nel corso del terzo quarto trascinata dai canestri in serie di Makambo e De Maggi, concedendo poco all’attacco avversario, andando all’ultima pausa sul +11 (45-34). Nel periodo decisivo si allentano le difese, l’Amicacci sembra essere in controllo, trovando in Makambo il proprio realizzatore, nonostante i tentativi dei capitolini con Stupenengo, Fares e Cavagnini (55-45). La squadra di coach Castellucci riesce a portarsi a ridosso degli avversari soltanto nel finale trascinata da Stupenengo, che con una tripla realizza il -1 a un minuto dalla fine (63-62). Sempre la guardia azzurra ha persino l’occasione per la vittoria ma il tiro s’infrange sul ferro e la gara va in archivio in favore degli abruzzesi.

L’Amicacci ha disputato nel complesso una buona Final Four, dimostrando di avere le carte in regola per giocarsela con le migliori, in vista della ella semifinale dei Play-Off Scudetto contro la Santo Stefano Sport, in programma dopo la pausa pasquale con serie al meglio delle tre gare.

Final Four Coppa Italia 2018 – Finali

3°/4° posto: DECO Group Amicacci Giulianova – SSD Santa Lucia Roma 63 – 62

1°/2° posto: UnipolSai Briantea84 Cantù – S.Stefano Sport UBI Banca 70 – 55