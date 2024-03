ITABUS, nuovi collegamenti tra Roma e l’Abruzzo

La società ha confermato i suoi 6 servizi al giorno, rimodulando l’offerta oraria per rendere maggiormente efficienti i collegamenti

REGIONE – Parte la nuova stagione di Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza che fa parte del gruppo Italo.

Nuove frequenze che riguardano anche l’Abruzzo, regione in cui la società ha confermato i suoi 6 servizi al giorno, rimodulando l’offerta oraria per rendere maggiormente efficienti i collegamenti, rispondendo così alle esigenze dei cittadini.

Sulla tratta Roma – L’Aquila spicca la nuova partenza alle 7:55 dalla Capitale per essere alle 9:19 nella città abruzzese (alle 10:15 arriva a Teramo). C’è poi una partenza da Roma alle 10:45 (arrivo a L’Aquila alle 12:09 e a Teramo alle 13:10) ed una alle 16:15 (17:39 L’Aquila, 18:35 Teramo).

Per raggiungere Roma dall’Abruzzo, invece: nuova partenza alle 7:50 da L’Aquila per essere a prima mattina a Roma (9:15; da Teramo il bus parte alle 6:51), un collegamento molto richiesto dai cittadini per arrivare presto nella Capitale. Gli altri 2 collegamenti partiranno da Teramo alle 12:31 (13:30 da L’Aquila, arrivo a Roma alle 15:30) ed alle 15:21 (16:20 da L’Aquila, arrivo a Roma 17:45).

“La richiesta di servizi da e per Roma è molto forte in Abruzzo e per questo abbiamo studiato nuovi orari per collegare L’Aquila e Teramo. Numerosi viaggiatori ogni giorno si spostano da queste città, con il nuovo orario abbiamo cercato di coprire l’intera giornata offrendo soluzioni che possano soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri” commenta Francesco Fiore (nella foto), Amministratore Delegato Itabus.