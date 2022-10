“Strega Streghetta”, laboratorio creativo di Halloween ad Avezzano

AVEZZANO – Sabato 29 ottobre presso Spazio teatro e arti creative in via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano, Il volo del coleottero organizza “Strega Streghetta”, un laboratorio creativo e manipolativo a cui potranno partecipare bambini dai 4 ai 12 anni divisi in fasce di età.

I gruppi saranno così suddivisi:

ore 16.00 (4-6 anni)

ore 18.00 (7-12 anni)

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Tra narrazione e creatività i partecipanti saranno coinvolti in un incontro fantastico con una vera Strega Pasticciona. Attraverso una narrazione i partecipanti saranno condotti nel mondo della magia che si serve di aiutanti bizzarri e incantesimi pazzerelli per entrare nella notte stregata…

Le attività che uniscono la creatività agli aspetti manipolativi favoriscono la voglia di sperimentare modi nuovi di costruire, stimolano un approccio artigianale del pensiero, aiutano a gestire l’errore e possono arrivare, tramite la realizzazione di oggetti personalizzati, alla gratificazione per il percorso svolto.

Le attività saranno guidate dall’esperta operatrice culturale Sara Sebastiani coadiuvata dallo staff di Spazio teatro e arti creative. Al termine delle attività sarà offerta ai partecipanti una merenda “spaventosa”. È previsto un contributo di partecipazione.

Info e prenotazioni al 349.6057192