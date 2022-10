Francavilla al Mare, open day corsi yoga e tango al Salotto dei Sognatori

FRANCAVILLA AL MARE – Riprendono le attività del “Salotto dei Sognatori” a Francavilla al Mare. Il circolo culturale, che ha inaugurato la nuova stagione con un incontro su Hemigway, avvia i nuovi corsi e apre le sue porte per due appuntamenti con lo yoga e il tango. Venerdì 28 ottobre alle ore 18.45 sarà possibile provare gratuitamente una lezione di yoga con il maestro Ariele Pittalà.

Romano trapiantato in Abruzzo, dove vive immerso nella natura tra le montagne del Gran Sasso, Ariele propone una versione di yoga messa a punto con diversi maestri e che unisce varie tecniche apprese negli anni. La lezione , teorico-pratica, tratterà le tecniche di Vinyasa Yoga con una meditazione Zazen aperta a tutti, oltre a introdurre tematiche legate alle tradizioni orientali dello yoga nel nostro contesto storico e sociale e ad una visone olistica dell’individuo.

Sabato 29 ottobre alle ore 18.30 sarà la volta del tango con una lezione aperta insieme ai maestri Marco De Camilis e Anna Arizza D’Este. Ballerini, insegnanti e coreografi, sono stati campioni per Mediterraneo e Est Europa categoria Tango Escenario ad Atene 2014. Ballerini della compagnia “Tango en Eros” e maestri e direttori della scuola di tango argentino “Belém Club” a Lisbona, sono impegnati in vari spettacoli e tournée in Europa, USA e Sud America collaborando con vari ballerini di fama mondiale.

A breve il Salotto avvierà anche i corsi di strumento, teatro e altre attività artistiche.

Info e prenotazione obbligatoria (tel. e messaggi whatsapp): 3294215113 – 3296596604