Stralanciano 2019, ecco i vincitori [VIDEO]

Successo per Alberico Di Cecco nel maschile e di Felicetta Troilo nel femminile. L’intervista a Giacinto Verna che ha fatto un resoconto dell’evento podistico

LANCIANO – Alberico Di Cecco è il vincitore della Stralanciano. Ha percorso 10 chilometri in 33’54” e conferma il successo della scorsa edizione. Secondo posto per Fiorenzo Mariani, della “Tocco Runner” e terzo per Tommaso Giovannangelo de “La sorgente”. Per quanto riguarda le donne, la migliore è stata la casolana Felicetta Troilo (seconda nella passata edizione), che ha impiegato 42′ 56” mentre la seconda è stata Rosalba Monachese, della “Podistica San Salvo” e terza Federica Di Fulvio, de “Il crampo”.

Questa svolta era la 40esima edizione per la tradizionale corsa frentana organizzata dall’Asd We Run Lanciano. Oltre 700 i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione. Tra le società, prime sono quelle dei “Podisti frentani” e de “Il crampo”; a seguire la “Tribù frentana”, i “Runners Lanciano”, i “Lupi d’Abruzzo, i “Runners Casalbordino”, “Progetto running”, “In giro con il diabete” e “Runners Chieti”.

Nel video sotto riportato l’intervista al vicesindaco-podista Giacinto Verna che ha fatto un resoconto dell’evento podistico, una delle corse più antiche d’Abruzzo.