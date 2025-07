Strade sicure: 6 milioni per la viabilità in Abruzzo

PESCARA – Il consiglio provinciale ieri ha approvato la delibera sugli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per le annualità 2025-28. In aula il presidente Ottavio De Martinis ha illustrato il programma di interventi riguardanti il territorio che in un primo momento comprendeva, anche l’annualità 2029, successivamente stralciata dal ministero. Il costo previsto per i lavori ammonta a 6.504.067,56 euro (suddiviso in euro 782.328,88 nel 2025; euro 2.346.986,64 nel 2026; euro 1.687.376,02 nel 2027 ed euro 1.687.376,02 nel 2028).

Le strade provinciali sulle quali l’ufficio tecnico, guidato dal dirigente Marco Scorrano, interverrà sono la S.P. 2 (Lungofino – tratto di 17 km,355 sui comuni di Città Sant’Angelo ed Elice), S.P. 4 (Camposanto Cappelle – Città Sant’Angelo – 8,700 km comuni Cappelle, Collecorvino, Città Sant’Angelo), S.P. 20 (Santa Teresa di Spoltore – Caprara – Pianella – Cartiera Stazione – 18,800 km comuni di Pianella, Moscufo Spoltore), S.P. 20 bis (Pianella S.S. 81 – 1,100 km comune di Pianella), S.P. 23 (Cappelle – Caprara – Ponte Salvadonna – 7,4 km comuni di Spoltore – Moscufo – Cappelle sul Tavo), S.P. 23 bis (Caprara – Ponte Fontecchio – 1,500 km – comune di Spoltore), S.P. 24 (Colle di Giorgio – Villa Sibi – 2,600 km comune di Moscufo), S.P. 27 (Spoltore – Santa Lucia – 4,600 km comune di Spoltore), S.P. 30 (Villanova – Cerratina – SS81 – 8,400 km comuni di Pianella e Cepagatti), S.P. 35 (Catignano – Tarallo – 10,300 km comuni di Loreto Aprutino – Civitaquana – Catignano), S.P. 36 (Vicoli – Princialunga – 3,100 km – comune di Vicoli), S.P. 41 (Ponte su F. Pescara – Villareia – Villa Oliveti – V.S. Giovanni – Nocciano – Bivio per Catignano – 16,100 km comuni di Cepagatti, Rosciano, Nocciano), S.P. 44 (S.S. 81 – Vallemare – Villareia – Bivio Rosciano – 15,500 km comuni di Alanno – Rosciano – Cepagatti), S.P. 44 bis (Villanova – Svincolo S.S. 81 – 0,700 comune di Cepagatti), S.P. 51 (Torre de’ Passeri – Pietranico – bivio San Biagio – Cugnoli – Rotatoria di Cugnoli – 16,700 km comuni di Torre de Passeri, Castiglione a Casauria, Pietranico, Cugnoli), S.P. 53 (Torre de’ Passeri – Variante Castiglione – Pesco – Corvara – Bivio San Biagio – 18,800 km comuni Pietranico, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Torre de’ Passeri), Popoli – Vittorito (2,900 km comune di Popoli), Variante di Torre de’ Passeri 0,978 km comune di Torre de’ Passeri, Variante di Tocco da Casauria (1,150 km comune di Tocco da Casauria), Variante abitato di Decontra (1,750 km comuni Scafa e di Abbateggio). I consiglieri Mariani, De Luca e Berardinucci hanno presentato degli emendamenti per dei lavori sulle S.P. 29 territorio Castellana, S.P. 57 e 57 bis Ripacorbaria, Manoppello – Santa Maria d’Arabona e la S.P. 49 territorio di Alanno.

Soddisfatto il presidente Ottavio De Martinis: “Nonostante le risorse limitate rispetto agli anni precedenti, a causa di alcuni tagli del ministero, siamo riusciti a destinare delle cifre importanti, oltre sei milioni di euro, a territori come quello della Lungofino e dell’area Vestina che da anni non subivano interventi su strade molto frequentate. Interventi che garantiranno come prima cosa la sicurezza stradale a studenti e lavoratori e a tutti coloro che provenienti dalle aree interne sono costretti a muoversi quotidianamente su queste arterie. Ringrazio i consiglieri e l’ufficio tecnico provinciale. Questi interventi verranno iniziati tra il 2025 e il 2026”.