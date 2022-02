Coinvolgeranno quasi 2,7 chilometri di strada parco e saranno finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza di panchine e pensiline e al potenziamento del verde pubblico

PESCARA – Inizieranno il 21 febbraio e si protrarranno per 90 giorni: si tratta dei lavori che coinvolgeranno i circa 2,7 chilometri della strada-parco ricadenti nel territorio comunale di Pescara e che sono finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza di panchine e pensiline e al potenziamento del verde pubblico.

Questa mattina, a seguito di apposito provvedimento del dirigente comunale del settore Mobilità, le aree interessate sono state messe a disposizione della società Tua del trasporto pubblico, che potrà dunque procedere alla realizzazione degli interventi autorizzati dal Ministero e necessari al transito dei mezzi di trasporto urbano a trazione elettrica.

Le opere appaltate dal concessionario rappresentano un passaggio di fondamentale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo di creare in città un sistema moderno e non inquinante di trasporto pubblico, che ancor più oggi, dopo la pubblicazione dei dati sullo stato di salute dell’aria nel 102 capoluoghi della Penisola, rappresenta – unitamente alle politiche energetiche innovative, alla riqualificazione degli edifici e a una nuova cultura sul modo di spostarsi – una vera priorità in quelle realtà che vogliano davvero spingere sull’acceleratore della transizione ecologica e limitare la presenza di Co2 e di polveri sottili prodotte in particolare dai gas di scarico delle automobili.