“Storie vagabonde, teatro a 4 ruote”, in scena ad Avezzano

AVEZZANO – Quarto appuntamento del progetto “Storie in circolo” la rassegna di spettacoli di TeatroRagazzi e laboratori di TeatroNatura organizzata da Il Volo del Coleottero in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.

Domenica 17 luglio alle ore 18.00, la pineta del Circolo Tennis di Avezzano, Via Paolini 2, ospiterà la compagnia “padrona di casa” organizzatrice della rassegna che porterà letteralmente il teatro all’interno della pineta.

“Storie vagabonde” è lo spettacolo de Il volo del Coleottero prodotto insieme al Teatro Stabile d’Abruzzo. In scena un furgoncino che grazie a due attori – musicisti – tuttofare apre il suo “sipario a portellone” davanti agli occhi degli spettatori.

Storie, canzoni, favole e momenti di magia per trasformare un parco in un teatro e un furgoncino in una casa delle storie. Uno spettacolo destinato ai bambini di tutte le età grazie al quale tutti potranno tornare a sperimentare, a giocare, divertirsi e partecipare, creando e ricreando le storie che sono legami di parole che combinano memorie, si rinnovano di orecchio in cuore, abitano i luoghi dell’incontro che vivendo diventano scambio, viaggiano su quattro ruote e si tramandano sempre nuove.

Lo spettacolo vede in scena Alessia Tabacco e Francesco Sportelli, scenografie e oggetti a cura de Il Laboratorio delle Forme, costumi di Grazia Marinetti, consulenza registica di Alberto Zoina.

“Quando abbiamo pensato a quale spettacolo potesse permetterci di incontrare (nel senso di andare incontro) il maggior numero di persone dopo il lunghissimo periodo di pausa forzata che abbiamo vissuto, la scelta è andata su uno spettacolo di animazione teatrale e musicale con molti momenti di interazione in modo che lo spettacolo si “creasse” in maniera diversa di volta in volta insieme al pubblico di quel momento. Ci hanno guidato quindi, da un lato lo spirito del “teatro di strada” con le sue non-regole dell’accorgersi del circostante e da un lato una forte esigenza (urgenza?) creativa con cui abbiamo pensato di proporre una “macchina delle storie” trasformando letteralmente un furgoncino in un teatro davanti agli occhi degli spettatori, non tanto per sorprenderli quanto per renderli complici del forte desiderio di riaccendere i motori della fantasia e ripartire tutti insieme… vagabondi verso nuove storie!” (Alessia Tabacco e Francesco Sportelli, autori e attori).

Questo è il quarto appuntamento della rassegna che vede alternarsi compagnie proveniente da tutto l’Abruzzo, tutti gli spettacoli sono inseriti nel contesto naturale con pochissimi orpelli tecnici e senza palcoscenico e stanno riscontrando un grande apprezzamento da parte del pubblico che ogni domenica pomeriggio si dà appuntamento all’interno della pineta del Circolo Tennis di Avezzano, segno tangibile che grazie a questo modo di intendere il teatro e le arti creative dal vivo è possibile favorire la crescita di una comunità nel segno dell’incontro e della cultura. La rassegna rientra nei progetti di TeatroNatura che la compagnia sta portando avanti da tempo e che anche questa estate sta caratterizzando tutti i momenti di incontro con i molti partecipanti alle varie attività. Lo spettacolo della natura incontra le storie.

Costo del biglietto 5 € – sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul luogo dello spettacolo