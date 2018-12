La storia di Raimondo De Vincentis, fondò la “R. DeVincentis Construction”

Partito da Vacri, fondò una società di costruzioni che ancora oggi, insieme alla “di “Vacri Construction Corporation” rappresenta negli Stati Uniti una delle più importati realtà del settore

VACRI – Raimondo De Vincentis Negli Stati Uniti divenne DeVincentis) nacque a Vacri, in provincia di Chieti, ed emigrò per gli Stati Uniti nel 1950. All’inizio si dedicò solo a lavori in muratura per abitazioni. Poi, grazie ad uno spiccato ed innato spirito imprenditoriale, trasformò la sua attività in una società di costruzioni. In pochi anni la “R. DeVincentis Construction” divenne appaltatrice di realizzazioni pubbliche per progetti che variavano da strade, ponti, infrastrutture di servizi pubblici e costruzione di siti. Nel 1975 Roberto, il figlio maggiore anche lui nato a Vacri, entrò a far parte della società. Roberto aveva conseguito una laurea in giurisprudenza alla “Cornell University” e un MBA alla “Duke University”.

Due anni dopo Roberto diede vita ad una nuova società la “Vacri Construction Corporation” (dal nome del loro paese d’origine). Questa nuova società si specializzò in progetti di costruzione pubblica che comprendevano tutti i tipi di infrastrutture di utilità, impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, discariche, parchi aziendali e sistemi di controllo e strumentazione elettrici. Nel 1980 entrò in società anche Riccardo, il figlio minore di Raimondo che alla morte del padre, avvenuta nel 1993, divenne presidente di “R. DeVincentis Construction, Inc.” e Vicepresidente di “Vacri Construction Corporation”.

La terza generazione DeVincentis è rappresentata da: Ryan, il figlio maggiore di Riccardo, laureatosi alla “SUNY Brockport”; Raimondo DeVincentis, altro figlio di Riccardo laureato in Ingegneria Civile alla “Penn State University” e Nicholas, figlio di Roberto laurea in ingegneria civile alla Duke University”. Di recente a Ithaca ( nello Stato di New York) è stata inaugurata, nel centro della città, la “Fontana di Raimondo DeVincentis” (in onore del fondatore della “R. DeVincentis Construction”). Questo nel contesto della realizzazione del progetto “The Commons”. Progetto reso possibile anche dalla importante presenza di Roberto DeVincentis Presidente della “ Vacri Construction Corporation”. La storia della famiglia DeVincentis, che onora l’Abruzzo, continua.

A cura di Geremia Mancini – Presidente onorario “Ambasciatori della fame”