La storia di Pat Delsi grande giornalista negli Stati Uniti

SULMONA – Pat Delsi (Del Signore) nacque a Sulmona, in provincia dell’Aquila, il 2 giugno del 1935, da Francesco e Assunta Del Tinto (lavorò come sarta alla “DiPaolo Clothes” di Camden – morì, aveva 97 anni, il 27 marzo 2005). Ebbe una sorella: Joanna. Pat giunse negli Stati Uniti, con la sua famiglia, nel 1938. Sbarcò ad “Ellis Islad” dal transatlantico “Rex” (all’arrivo i genitori risultarono avere entrambi 31 anni). Pat visse prima a Camden City e successivamente a Haddon Heights. Pat iniziò la sua carriera radiofonica il 21 settembre 1953. Lavorò nelle trasmissioni con “WCAM” e in seguito, nel 1980, acquistò la stazione radiofonica che poi chiamò “WSSJ” (la possedette fino al 2000).

I suoi programmi includevano game show televisivi, talk show e programmi musicali, opinioni radiofoniche, programmi musicali e di conversazione, nonché trasmissioni sportive in diretta. Fu presidente della “Philadelphia Press Association”, presidente della “NJ Broadcast Association” e dei “Broadcast Pioneer”. Pat nel tempo diede voce agli eventi dei “Drexel Dragons Men’s”, del “Women’s Basketball Teams” dei “Big Five Basketball” e del “Temple Football”. La sua lunga e prestigiosa carriere conta oltre 5.000 radiocronache di partite di sport universitari e professionistici, di aver presentato e fatto ascoltare oltre 1 milione di dischi alla radio e realizzato oltre 5.000 interviste.

A diverso titolo fu membro della “March of Dimes” e della la “United Way”. Pat trasmise partite dal Giappone (“Temple Football”) e dalla Cina (“Drexel Basketball”). Venne inserito nella “New Jersey Broadcasters Hall of Fame”, “Camden County Sports Hall of Fame”, “Camden Catholic Hall of Fame” e “Drexel University Hall of Fame”. Pat svolse la sua brillante carriera di giornalista per oltre sei decenni. I suoi lavori comprendono centinaia di articoli e colonne pubblicati regolarmente in una dozzina di giornali locali e in giornali e riviste statali e nazionali. Pat sposò Margie Tryka che gli diede dieci figli: Diane, Eileen, David, Dean, Mark, Frank, Paul, Glenn, Linda e Adam. Pat Delsi (Del Signore) morì il 1 dicembre del 2021.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della Fame”