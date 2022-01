1° edizione “la gara dell’albero” a Lanciano: la nota di Paola Memmo

LANCIANO – “Sono molto felice di questa prima edizione de “la gara dell’albero”, che assieme all’Assessore alle politiche sociali Cinzia Amoroso abbiamo ideato per migliorare una coesione territoriale cittadina”. È il commento di Paola Memmo, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Lanciano, durante la cerimonia di premiazione dell’evento, che così continua: “Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, che si è svolta in tutto il territorio di Lanciano, con grande impegno ed entusiasmo. Una sincera gratitudine va riservata all’impresa D’Amelio costruzioni per aver sostenuto sin da subito il progetto della “Magia del Natale” sponsorizzando l’evento. Sono contenta che questa prima rassegna l’abbia vinta il quartiere Sacro Cuore di Olmo, che ha assicurato che il premio di 1000€, raccolto da Don Nicolas, sarà destinato ai giovani”.

Foto di repertorio