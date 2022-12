Storia dell’Avvocatura teramana in ricordo di Cerulli, presentazione del libro

GIULIANOVA – Sarà presentato martedì 27 dicembre alle ore 17, nella sala “Bruno Buozzi” di Giulianova Alta, a cura della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, il volume dal titolo “Documenti per una storia della Giustizia e dell’Avvocatura teramana” dell’avvocato Gianfranco Cocciolito, edito da Ricerche&Redazioni.

Nell’occasione, l’autore ricorderà l’attività professionale e culturale, a vent’anni dalla morte, dell’avvocato Riccardo Cerulli, presidente per oltre quattro lustri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La presentazione vedrà il contributo di Ottavio Di Stanislao, direttore emerito dell’Archivio di Stato di Teramo.

Il libro ripercorre in modo scrupoloso e dettagliato, pur se con un linguaggio volutamente divulgativo, l’affascinante evoluzione dell’amministrazione della Giustizia e dell’Avvocatura nel Teramano.

Una strada assai lunga, che prende avvio dall’epoca greca e romana, attraverso il Medioevo, passando per i Borboni, i Savoia e la Repubblica. Vengono descritte puntualmente le diverse regole con le quali la giustizia veniva amministrata nei diversi periodi storici e si descrive in quale modo l’Avvocatura teramana si sia affermata nel tempo, da Maione, avvocato dell’Imperatore presente a Teramo nell’873, fino alle lotte per la libertà, per l’affermazione dell’alto ruolo sociale dell’Avvocatura. In sintesi, una ricca e appassionante rassegna delle più illustri carriere dell’Avvocatura teramana, dal suo nascere fino agli anni Cinquanta del Novecento.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo riconosce ai partecipanti tre crediti formativi.2