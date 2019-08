Chieti, lavori di ripristino del cedimento stradale in Via Madonna degli Angeli

Sono in programma per l’inizio della settimana prossima, precisamente lunedì 5 e martedì 6 agosto. Ecco i dettagli

CHIETI – Saranno effettuati lunedì 5 e martedì 6 agosto i lavori di ripristino del cedimento stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Madonna degli Angeli, in prossimità dell’intersezione con via Baroncini e via De Turre. Lo comunica l’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice.

«Come preannunciato – afferma l’Assessore Di Felice – interveniamo con celerità per ripristinare la sicurezza stradale in via Madonna degli Angeli. I lavori saranno eseguiti dall’ACA i cui tecnici, nella giornata di ieri, hanno effettuato una video ispezione del sistema fognario interessato al fine di avere un quadro più chiaro della situazione».

Verrà occupata la corsia di marcia a salire di via Madonna degli Angeli, nel tratto viario immediatamente seguente l’intersezione con Via Baroncini. Sarà, pertanto, istituito il senso unico alternato regolamentato da semafori mobili in entrambe le giornate del 5 e 6 agosto.