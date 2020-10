2° Start Your Collection: ciclo di incontri dedicati ai “Collezionismi”

A Pescara, 5 incontri – 4 workshop in aula e 1 webinar – per sostenere l’Arte Contemporanea avviando una Collezione privata o corporate

PESCARA – Il progetto Start Your Collection nasce nel 2019 con l’idea di dare ai Soci della Fondazione ARIA gli strumenti di base per conoscere il mercato dell’Arte: dalle dinamiche del mercato al primo acquisto fino alla creazione di una collezione d’Arte Contemporanea privata o corporate. La seconda edizione di SYC, dal titolo Collezionismi, tratterà il tema delle forme d’arte più accessibili per chi vuole avviarsi in questo affascinante percorso: carte e fotografie.

Dopo Collezionare, che passione!, percorso di avvicinamento al collezionismo, sia privato che corporate, promosso da Fondazione ARIA nel 2019, con Collezionismi si intende fare un passo ulteriore nel viaggio alla scoperta delle peculiarità di una pratica antica quanto l’uomo. Attraverso cinque incontri, di circa due, con specialisti di settore e collezionisti, saranno illustrate le conoscenze di base necessarie a chi intende avvicinarsi al collezionismo in modo serio e consapevole; saranno indagate le caratteristiche del collezionismo di opere su carta e di fotografia e gli aspetti fiscali e legali tipici della gestione di una collezione.

Come si comincia a collezionare? Quali sono gli artisti da seguire? E le regole del mercato dell’arte? Quali sono i trend del momento? Queste e molte altre sono le domande che attraversano chi muove i primi passi verso il meraviglioso e nobile obiettivo di sostenere l’arte e creare una collezione.

Non è un caso che Fondazione ARIA, presieduta dall’imprenditore Ottorino La Rocca, sia alla guida di questo progetto: la Fondazione nasce nel 2011 come cenacolo culturale e come luogo di riconferma e innovazione della figura dell’imprenditore, attore protagonista del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. I progetti promossi dalla Fondazione sono pensati a vantaggio di tutta la società in virtù sia dell’incremento di produttività aziendale, sia per la possibilità di mettere a frutto economico e lavorativo l’enorme patrimonio umano, culturale, storico, architettonico ed ambientale della regione Abruzzo.

Il progetto Start Your Collection si svolge nella Sala Convegni della Fondazione Pescarabruzzo. Il primo appuntamento è per venerdì 16 ottobre, dalle 17 alle 19, con i saluti dei Presidenti di Fondazione Aria e Fondazione Pescarabruzzo, Ottorino La Rocca e Nicola Mattoscio. Giovanna Dello Iacono, direttrice di Start Your Collection, introdurrà il relatore ospite del primo workshop ‘Collezionare Fotografie’, Mario Trevisan, uno tra i più noti collezionisti italiani che parlerà di un segmento in forte crescita.

SYC è un progetto di Fondazione ARIA ideato e organizzato da Delloiacono Comunica in collaborazione con Collezione da Tiffany. I workshop di Start Your Collection sono gratuiti per i soci fondatori e per i nuovi soci che aderiranno alla Fondazione ARIA entro dicembre 2020. Per partecipare occorre prenotarsi agli indirizzi in calce fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento anti Covid. Per chi preferisce seguire il programma in diretta streaming, o richiederne la registrazione, è necessario inviare la richiesta scrivendo a info@fondazionearia.it.

PROGRAMMA

16/10

COLLEZIONARE FOTOGRAFIA

La fotografia è un settore del collezionismo che sta crescendo sempre di più. Complice anche una maggior accessibilità dei prezzi, dovuta al medium stesso e alla sua “riproducibilità”. Non c’è da stupirsi infatti che molti neo-collezionisti – o chi possieda risorse economiche limitate – si appassioni con maggior facilità alle opere di questo settore. Molti iniziano il loro viaggio nel collezionismo proprio dalla fotografia. Viaggio a cui dedichiamo il primo modulo di Collezionismi.

Relatore: Mario Trevisan, collezionista

Introduce: Giovanna Dello Iacono, direttrice Start Your Collection

23/10

COME VALUTARE UN’OPERA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Valutare un’opera d’arte significa capire quali sono stati gli elementi indagati che hanno portato ad una certa quotazione e permette di comprendere appieno la richiesta economica per un eventuale acquisto. Numerosi ed eterogenei sono i criteri che influiscono sul prezzo di un’opera d’arte e pertanto è importante che venga effettuata una schedatura completa di tutte le informazioni necessarie. L’Art Advisor è la figura professionale che aiuta il Collezionista in questo importante percorso di valutazione di un’opera.

Relatore: Massimo Vecchia, Art Advisor

Introduce: Giovanna Dello Iacono, direttrice SYC

30/10

IL MERCATO DELL’ARTE E DEI BENI DA COLLEZIONE: ANDAMENTO DEI MERCATI PRE E POST COVID

Presentazione del report 2020 su Il mercato dell’arte e dei beni da collezione di Deloitte che da oltre dieci anni analizza in modo approfondito il costante emergere di nuovi bisogni dei collezionisti e di come e quanto i servizi di Art Wealth Management vi stiano rispondendo in maniera adeguata.

Relatore: Ernesto Lanzillo Deloitte & Touche S.p.A.

Barbara Tagliaferri, Deloitte & Touche S.p.A

Roberta Ghilardi, Deloitte & Touche S.p.A.

Pietro Ripa, Private Banker Fideuram

Introduce: Giovanna Dello Iacono, direttrice Start Your Collection

04/11

COLLEZIONARE OPERE D’ARTE SU CARTA

Dopo anni di eclisse, il mercato delle opere su carta in quest’ultimo periodo dà grandi segnali di ripresa. Da sempre campo di elezione per collezionisti a basso budget o dai gusti raffinati (le due cose vanno a braccetto più spesso di quanto si pensi), le opere su carta costituiscono sovente anche il gradino iniziale, l’introduzione al collezionismo per gli appassionati d’arte. Per questo il quarto modulo di Collezionismi è dedicato alle opere su carte con particolare riferimento al disegno. Con l’opportunità di conoscere la Collezione da Ramo di Milano, la più importante raccolta di disegni italiani del XX secolo.

Relatore: Irina Zucca Alessandrelli,

curatrice della Fondazione Ramo

Introduce: Giovanna Dello Iacono, direttrice SYC

06/11

IL MART DI TRENTO E ROVERETO. COLLEZIONI E MOSTRE TRA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, fondato nel 1987, è un punto di riferimento per l’arte italiana grazie a una collezione permanente ricca di capolavori e a un programma espositivo volto a valorizzare il suo patrimonio artistico restituendo al visitatore una molteplicità

di sguardi e attraendo il pubblico per la sua vocazione alla trasversalità dei linguaggi.

Relatore: Daniela Ferrari, Curator del MART

Introduce: Giovanna Dello Iacono, direttrice Start Your Collection