Diego Ferrara eletto nuovo sindaco di Chieti [FOTO]

CHIETI – “Sarà una collaborazione bellissima, perché tutti insieme, cittadini e istituzioni, cambieremo Chieti. Tutti insieme ci impegneremo per dare alla città che amiamo quanto le abbiamo promesso finora, quanto abbiamo sperato per lei, e per noi”. È il messaggio di ringraziamento alla città da parte di Diego Ferrara, appena eletto sindaco per la coalizione di centrosinistra.

“Non è retorica, la mia, ma realtà: non era semplice togliere Chieti al centrodestra, ma crederlo possibile, sì – dichiara il nuovo primo cittadino –. L’esito del voto, la voce dei cittadini ha dato ragione alla speranza nutrita fin dal primo momento di quest’avventura costruita assieme alle quattro liste che mi hanno candidato alla carica di sindaco, Partito democratico, Chieti per Chieti, la Sinistra con Diego e Diego Ferrara sindaco. Ci hanno scelto poi altri amici con il Polo civico di De Cesare. A tutti loro va il mio grazie e grazie ancora al Movimento 5 Stelle per il sostegno politico espresso per il ballottaggio. Grazie a loro e a tutti quelli che vorranno lavorare con noi in consiglio comunale per dare un futuro nuovo e migliore a Chieti: la nostra, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo adesso, sarà un’esperienza aperta al contributo di chi ha voglia di lavorare per il bene comune. Sarò, perché voglio esserlo, il sindaco di tutti”.

“Con questa vittoria – prosegue Ferrara – Chieti è al centro della scena con un messaggio politico inequivocabile: parte da noi e con noi il nuovo percorso possibile anche per la Regione e per l’Abruzzo intero: il centrosinistra è già pronto, il solco è stato tracciato. È un bel momento, per tutti”.

“Con la campagna elettorale – dice ancora il neosindaco –, non abbiamo stretto mani, questa volta non si poteva, ma abbiamo incrociato tanti sguardi, ascoltato tante persone, raccolto storie, visitato realtà troppo a lungo ignorate e dimenticate: con noi sono già nell’agenda della nostra amministrazione comunale. Con la campagna elettorale abbiamo adattato la comunicazione politica ai nostri tempi limitati dall’emergenza sanitaria e abbiamo sperimentato nuove modalità di contatto e confronto possibili anche a distanza, come il comizio online – il primo in assoluto – e la presenza vera, corretta e viva sui social. Indispensabile, per questo, la guida della Creativin di Campobasso, comunicatori appassionati e leali che hanno dato alla mia proposta di programma di mandato le parole e le immagini giuste per risultare ancora più convincente. Indispensabile altrettanto l’attenzione che i mezzi di informazione locali hanno sempre avuto per tutte le nostre iniziative seguendole e interpretandole con serietà e rigore”.

“Questa vittoria appartiene alla mia famiglia che mi è stata accanto con discrezione e amore, come sempre. Sono contento di essere al centro di tutto questo, adesso. E più contento ancora di lavorare e collaborare da subito con i cittadini di Chieti per Chieti, la città che amiamo”, conclude, felice, il nuovo sindaco Diego Ferrara.