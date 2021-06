Stagione 2021/2022 della Società del Teatro della Musica “Luigi Barbara”

Dal mese di ottobre al via un cartellone fitto di appuntamenti. Sarà inaugurato da due mostri sacri dello spettacolo come Uto Ughi e Gabriele Lavia

PESCARA – La Stagione 2021/22 della Società del Teatro della Musica “Luigi Barbara” è già pronta e si presenta con una proposta di altissimo livello sia per quanto riguarda il teatro che la musica.

A partire da ottobre prenderà il via un cartellone fitto di appuntamenti e capace di coniugare qualità e quantità per rinnovare nel migliore dei modi la magia del teatro e le emozioni della musica e per tornare ad accogliere il pubblico di nuovo nelle sale.

Due stagioni di altissimo profilo, come nelle nostra migliore tradizione, inaugurate da due mostri sacri dello spettacolo come Uto Ughi e Gabriele Lavia: due personaggi che accenderanno in un istante tutta la voglia di spettacolo dal vivo del nostro pubblico, una voglia tenuta purtroppo spenta nel corso degli ultimi, drammatici, mesi.

Sette spettacoli teatrali in replica che prevedono, oltre all’apertura con Gabriele Lavia, alcuni tra i più importanti interpreti del panorama italiano e sarà impreziosita anche da una straordinaria sorpresa finale. La stagione prevede i recuperi delle date annullate per l’emergenza sanitaria nel 2020, vale a dire “Il Nodo” di Johnna Adams con Ambra Angiolini e “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, interpretato da Geppy Gleijeses e Marisa Laurito.

La stagione musicale supera di gran lunga i numeri abituali, con oltre trenta tra concerti e progetti speciali, e rilancia con un livello qualitativo d’eccellenza. Nel programma, si alterneranno formazioni importanti come l’Orchestra Sinfonica di Kiev e nomi di assoluta caratura internazionale come Viktoria Mullova (che si esibirà con il figlio, il contrabbassista Misha Mullov-Abbado), Ramin Bahrami insieme al violinista Guido Rimonda. Per la 21ª edizione di Jazz ’n Fall dedicata al genio di Charlie Parker torna a Pescara il grande jazz con artisti del calibro di John Scofield e Dave Holland, Richard Galliano, Francesco Cafiso con una All Stars, il Duo Dado Moroni e Danny Grissett in “Bird Piano Suite”, Philip Catherine e la poderosa Sax Machine di Bruno Biriaco.

Un ciclo dedicato ad Astor Piazzola, nel centenario dalla nascita, vedrà protagonisti Richard Galliano, il Balletto di Roma con la novità assoluta “Astor” e Laura Morante che ci racconterà del grande compositore.

E poi, come di consueto, le formazioni cameristiche più interessanti e i vincitori di prestigiosi concorsi internazionali; non mancheranno progetti speciali pensati per esplorare le possibili convergenze espressive di arti diverse, progetti affidati ad interpreti di grande spessore e riconosciuti per la loro apertura intellettuale. Fra i più interessanti “Gershwin Suite” – progetto multimediale, con immagini e video, dedicato alla vita e alle musiche di George Gershwin – ‘raccontata’ da Gino Saladini, voce recitante, con il Quintetto di Marco Guidolotti; “Pinocchio, libero tutti” di e con Bustric e il duo pianistico Paola Biondi-Debora Brunialti; “Yves Montand, un italiano a Parigi” di e con Gennaro Cannavacciuolo con Quartetto.

I manifesti presenti in città e le nuove pagine del sito (www.socteatromusica.it/lo-spettacolo-continua) sottolineano la spinta forte della ripartenza, la voglia di cultura. Una stagione quella che si apre in autunno ancora più importante e significativa del consueto, proprio per il segno della continuità che la Società del Teatro della Musica “Luigi Barbara” vuole dare, in maniera determinata e convinta, del suo impegno nel panorama culturale cittadino, regionale e nazionale: una continuità testimoniata dal riconoscimento ormai pluridecennale del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), assegnato dal Ministero della Cultura, e dalle relazioni con le più importanti realtà concertistiche italiane presenti nel CIDIM e nell’AIAM.

Sono naturalmente sempre disponibili tutti gli strumenti per essere continuamente aggiornati sulle attività della Società del Teatro della Musica “Luigi Barbara” – il sito web (www.socteatromusica.it), i canali social e la newsletter.