Stage di tango argentino con Pablo Veron a Pescara: ecco quando

Il maestro tornerà per Avalon Progetto Tango, in uno stage coinvolgente il 9 e 10 novembre 2019. Le proposte e i prezzi delle lezioni

PESCARA – Il 9 e 10 novembre nuovo appuntamento da non perdere a Pescara con il maestro Pablo Veron che terrà stage di tango argentino per tutti i livelli in collaborazione con Zuleika Fusco. Lo stage che si svolgerà presso Variao prevede due classi, A e B, aperte a tutti i livelli, poiché tematiche e condotte mediante una didattica progressiva, e una Masterclass riservata a professionisti e esperti:

CLASSE A:

“Propriocezione di sè e dell’altro: classe di consapevolezza corporea e libertà espressiva nella coppia di tango”

si svolgerà SABATO ore 16.00-19.00

CLASSE B:

“L’evoluzione del movimento dalla radice della tradizione all’estetica contemporanea”

si svolgerà DOMENICA ore 16.15-19.15

La Masterclass riservata a professionisti ed esperti, si svolgerà DOMENICA 14.30-16.00

PABLO VERON

Parte fondamentale della storia del tango, ballerino di raro talento e sensibilità artistica, ha portato nel mondo l’essenza del tango argentino creando uno stile unico e inconfondibile in cui ha intrecciato passione, carisma, precisione e limpida tecnica, frutto della congiunzione tra tradizione e innovazione del tango. Ci emoziona poter studiare con lui non solo i passi ma le dinamiche energetiche che danno vita al ballo e che resteranno patrimonio personale nel tempo.

COSTI

La partecipazione alla Classe A o B ha un costo a persona di:

€ 60,00

€ 50,00 per i soci Avalon

€ 50,00 per l’iscrizione in coppia

€ 50,00 per l’iscrizione in gruppi di minimo 6 persone

La partecipazione a entrambe le classi A e B, per le due giornate, ha un costo a persona di:

€ 100,00

€ 90,00 per i soci Avalon

€ 90,00 per l’iscrizione in coppia

€ 90,00 per l’iscrizione in gruppi di minimo 6 persone

La partecipazione alla MASTERCLASS ha un costo di € 100 la COPPIA

INFO PRATICHE

Lo stage si terrà nella sede della nostra scuola Avalon Progetto Tango c/o Vario – Abruzzo in rivista in Via Puccini, 85/B a Pescara. La sola prenotazione non è sufficiente per l’iscrizione allo stage, che si formalizza con il versamento anticipato della quota alla segreteria di Avalon Progetto Tango o presso la libreria I Luoghi dell’Anima. È consigliata l’iscrizione in coppia. Per info e prenotazioni chiama Silvia Torrieri al tel 3497328773

Video Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=1J1XY2cCOao

https://www.youtube.com/watch?v=QEE5oLR9_4M

https://www.youtube.com/watch?v=h6nlZbgXZIg

https://www.youtube.com/watch?v=Asjrs8UX0BY

https://www.youtube.com/watch?v=1v3uDJGsWOc