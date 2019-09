Servizio educativo 2019 – 2020 a Giulianova, la presentazione

GIULIANOVA – Venerdì 27 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Bruno Buozzi, in Piazza Buozzi, a Giulianova saranno presentate ai docenti delle scuole del territorio di ogni ordine e grado le proposte del servizio educativo dei musei civici, che rispecchiano nella varietà la caratteristica delle collezioni comunali, dotate di un patrimonio molto variegato, dalla scultura alla pittura, dall’archeologia alla musica; l’incontro sarà dunque un’occasione importante per incontrare la direzione t.s., i responsabili organizzativi delle attività programmate e tutti gli esperti impegnati nella realizzazione delle stesse. Le esperienze che verranno illustrate sono adatte e calibrate su target di età precisi, con la possibilità di modellare e ampliare quanto offerto in base alle esigenze didattiche, mettendo sempre al centro il patrimonio artistico e culturale.

Dall’archeologia alla scultura, dalla fotografia al 3d, dalla musica alla geografia, dalla pittura alle visite guidate tematiche, un paniere di proposte adatto a tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, che mette al centro la didattica laboratoriale ed esperienziale e il contatto diretto con i musei, ma anche con il centro storico e il territorio, il cosiddetto museo diffuso. Docenti esperte di didattica museale, di fotografia, artiste premiate, musicisti affermati, e non solo, metteranno a disposizione le loro competenze, in uno scenario ricco di spunti e di storie da raccontare per crescere insieme.

Per richieste di informazioni e per prendere contatto con i referenti del servizio educativo del Polo Museale è possibile chiamare il numero 0858021290 o mandare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it.