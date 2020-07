Staff tecnico e societario del Chieti Calcio Femminile 2020/2021

CHIETI – La stagione sportiva 2019/2020 si è prematuramente conclusa a causa del Covid, ma il Chieti Calcio Femminile è già pronto a ripartire in vista della nuova ed annuncia riconferme e novità nello staff tecnico e societario.

I dirigenti rimangono tutti al timone della società e si sta valutando di allargare il direttivo ad altri due o tre elementi che possano dare una mano concreta alla causa: su quest’ultimo aspetto saranno date comunicazioni però solo a metà luglio.

Lo staff tecnico non perde nessun elemento rispetto alla passata stagione: la prima squadra sarà ancora una volta gestita da Mister Lello Di Camillo che seguirà, come lo scorso anno, anche l’Under 17, ma avvalendosi della collaborazione di Giorgia Colecchi.

Il preparatore dei portieri sarà di nuovo Gianluca Pacchiarotti, il massaggiatore Carlo Maccarone, il fisioterapista Oscar Di Russo.

La responsabile del Settore Giovanile sarà Giada Di Camillo che seguirà in prima persona l’Under 15,

Marija Vukcevic e Alessandra Gangemi guideranno rispettivamente l’Under 12 e le più piccoline.

Uno staff di grande professionalità e con i requisiti giusti per fare bene: Mister Lello Di Camillo e Marija Vukcevic hanno infatti il Patentino Uefa B, Giada Di Camillo il Patentino Uefa C e Giorgia Colecchi e Alessandra Gangemi sono laureate in Scienze Motorie.