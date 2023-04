Chieti Calcio Femminile – Res Roma 0-2: il racconto del match

CHIETI – Al Chieti Calcio Femminile l’onore delle armi e alla Res Roma i tre punti: al “G. Di Pietrantonio” di Lettomanoppello le neroverdi giocano un’ottima gara, ma lasciano la vittoria alla capolista. Finisce 2-0 per le capitoline. È una sconfitta che lascia l’amaro in bocca visto l’andamento della partita, sempre molto equilibrata e combattuta. Mister Lello Di Camillo manda in campo dal primo minuto Cavallaro.

Fischio dell’arbitro ed è subito Chieti in attacco con Ilaria D’Intino (alla fine sarà la migliore delle neroverdi) che al 1′ si invola e mette al centro un ottimo pallone respinto da un difensore. Occasionissima per le padroni di casa al 5′ quando la stessa D’Intino cerca a centro area Gissi che non riesce a coordinarsi al meglio e spreca da ottima posizione. Al 14′ Di Sebastiano serve Gissi, ma la conclusione dell’attaccante si spegne debolmente fra le braccia di D’Alessio. Al 23′ Nagni impegna severamente Falcocchia che si salva mettendo il pallone in angolo. Sul corner deviazione pericolosa di Cavallaro all’indietro, ma la sfera finisce per fortuna ancora una volta in angolo. Al 24′ la Res Roma passa in vantaggio: Nagni controlla il pallone con un braccio, l’arbitro (non proprio impeccabile la sua direzione di gara) non segnala l’infrazione della giocatrice e sul proseguimento dell’azione è Cianci a trovarsi indisturbata davanti a Falcocchia e mettere in rete. Alla mezzora la Res Roma raddoppia: Cianci serve bene Nagni che fa secca Falcocchia con un tiro che si infila sul palo opposto. Il Chieti reagisce subito e al 34′ Carnevale scodella il pallone al centro dove Cavallaro prova la conclusione deviata da un difensore, poi il pallone finisce fra le mani di D’Alessio.

Si va al riposo sul 2-0 per le ospiti. Alla ripresa delle ostilità, Mister Lello Di Camillo manda subito in campo Tucceri al posto di Cavallaro. Al 4′ il diagonale di Nagni viene bloccato in due tempi da Falcocchia. Al 17′ la conclusione dalla distanza di Carnevale si spegne a lato. Al 20′ bolide da fuori area di Nagni che trova la grande risposta di Falcocchia, il pallone colpisce la traversa tornando in campo, arriva in corsa Marino che mette in rete, ma il direttore di gara ravvede una posizione di offside e annulla il gol. Alla mezzora ancora un grande intervento di Falcocchia che sull’insidioso diagonale di Fracassi riesce a deviare la sfera in angolo. Al 32′ la neo entrata Ferrara si divora la più facile delle occasione toccando male il pallone a porta praticamente vuota e l’azione poi sfuma. Al 34′ sul lancio di Barbarino, subentrata al posto di Liberatore, D’Intino dalla lunga distanza tira alto di un soffio. Al 36′ il direttore di gara non vede che Nagni è in posizione di fuorigioco, ma per fortuna del Chieti la conclusione della numero 10 della Res finisce a lato.

Al 38′ Cianci anticipa Chiellini e colpisce in pieno il palo sull’uscita disperata di Falcocchia che poi riesce a bloccare il pallone. Al 43′ l’estremo difensore neroverde si esalta ancora una volta deviando il colpo di testa di Fracassi. Sul conseguente corner è di nuovo Falcocchia a negare il gol a Simeone. Finisce dunque 2-0 per la Res Roma che ora ha in classifica 7 punti di vantaggio sul Trastevere. Il Chieti rimane terzo con una lunghezza di vantaggio sul Palermo.

Tabellino

CHIETI CALCIO FEMMINILE-RES ROMA 0-2

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Gesualdo, Di Sebastiano, Liberatore (26′ st Barbarino), Cavallaro (1′ st Tucceri), Chiellini, Di Domenico, Carnevale, D’Intino, Passeri, Gissi. A disp.: Seravalli, De Vincentiis, Casella. All.: Di Camillo Lello

Res Roma: D’Alessio, Caccamo (30′ st Ferrara), Chiappa, Cianci, Clemente, Fracassi, Lauria (19′ Graziosi), Liberati, Marino, Nagni, Simeone. A disp: Caporro, Agati, Coluccini, Cruciani, De Pasquali, Di Bernardino, Shore. All.: Galletti Marco

Arbitro: Cipolloni di Foligno

Assistenti: Scipioni di Firenze e Zugaro dell’Aquila

Ammonita: Chiellini (C)

Reti: 24′ pt Cianci, 30′ pt Nagni

IMPRESSIONI POST PARTITA DI ILARIA D’INTINO

“Siamo scese in campo con la giusta grinta, quella che dovremo continuare ad avere fino alla fine del campionato in ogni partita. Abbiamo sprecato parecchie occasioni e magari finalizzandole il risultato forse sarebbe potuto essere diverso: non dico che avremmo vinto, ma il pareggio era sicuramente alla nostra portata. Anche io ne ho avuta una: pensavo che il pallone entrasse. Noi nel secondo tempo siamo state più incisive del primo, abbiamo attaccato molto, ma anche nel primo ci sono state due o tre buone occasioni. La nostra squadra in questo momento ha tante ragazze giovani che stanno dando un buon apporto: rappresentano il futuro del Chieti. Noi ora puntiamo a mantenere il terzo posto: mettendo in campo sempre la voglia e la mentalità possiamo farcela. La mia è stata finora una buona stagione: inizialmente non ho avuto un buon approccio alle partite, man mano ho preso sempre più confidenza ed ora mi sento maturata da questo punto di vista. Voglio dare sempre di più e continuare a crescere”.