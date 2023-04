Chieti Calcio Femminile-Cantera Pescara 5-0: il racconto del match

CHIETI – Al Chieti Calcio Femminile il derby d’Abruzzo: al “G. Di Pietrantonio” di Lettomanopello le neroverdi battono una volenterosa Cantera Pescara 5-0 e mantengono così il terzo posto in classifica.

Una bella partita con le ospiti molto generose che, dopo aver giocato una buona gara, crollano sul finale di gara subendo ben tre reti negli ultimi cinque minuti dopo aver retto bene l’attacco continuo del Chieti. Mister Di Camillo mette in campo Tucceri dal primo minuto e torna titolare Barbarino.

Cronaca

La cronaca si apre al 1′ con un cross di Carnevale sul quale si accartoccia a terra Nardulli e blocca il pallone. Al 4′ D’Intino serve Barbarino il cui diagonale finisce a lato di poco. All’8′ se ne va in velocità una pimpante D’Intino (alla fine fra le migliori in campo), ma conclude alto. Al 14′ ci prova Verzulli dalla distanza, ma senza successo. Al 21′ il Chieti passa in vantaggio con Di Sebastiano che lascia partire un bolide da fuori area che sorprende Nardulli. Al 27 ‘ Gissi colpisce una clamorosa traversa con un bel tiro da fuori area. Un minuto dopo è Carnevale ad impegnare Nardulli che para a terra. Alla mezzora il Chieti raddoppia: gran palla filtrante di Barbarino per Carnevale che non si lascia pregare e fa secca Nardulli. Al 35′ Carnevale prova a restituire il favore a Barbarino che tira ma Nardulli si salva in angolo, sul corner di Di Sebastiano è Gissi a colpire di testa con un difensore che riesce a salvare sulla linea di porta. Al 37′ ancora su un angolo di Di Sebastiano stacca benissimo di testa Di Gesualdo, ma ancora una volta è un difensore a salvare quasi sulla linea di porta. Al 39′ Gissi prova il rasoterra sul palo opposto, Nardulli è attenta. Al 41’ è D’Intino a deviare il pallone senza fortuna sul cross di Carnevale. Allo scadere della prima frazione di gioco è ancora D’Intino a provarci ma Nardulli blocca. Si va al riposo con il Chieti in vantaggio per 2-0.

La ripresa si apre con un’azione in velocità della Cantera che all’8′ porta al tiro Tontodonati, palla però alta. Al 16′ esce Tucceri che lascia il posto a Cavallaro. Al 24′ Gissi mette sopra la traversa su cross di Carnevale. Al 31′ il direttore di gara sorvola su un evidente tocco di mano in area di una giocatrice della Cantera. Al 35′ D’Intino colpisce in pieno in palo. Al 36′ Mister Di Camillo fa esordire un’altra giovanissima, Zuffi (classe 2006), che prende il posto di Barbarino. Entra anche Casella per Di Domenico. Al 38′ D’Intino continua il suo duello con Nardulli che devia in angolo la sua conclusione. Sul corner Di Gesualdo di testa mette fuori. Al 41′ arriva la terza rete del Chieti: sul cross di Carnevale, gran colpo di testa di Gissi che batte imparabilmente Nardulli. Al 43′ l’estremo difensore pescarese nega la doppietta a Gissi con un ottimo intervento. Al 44′ le neroverdi fanno poker con Chiellini che colpisce di testa sull’angolo di Di Sebastiano e batte Nardulli. Entra anche De Vincentiis per Carnevale. Allo scadere D’Intino corona la sua ottima prestazione con la gioia del gol: preciso il suo tiro che si infila dove Nardulli non può proprio arrivare. Finisce dunque 5-0 per il Chieti.

TABELLINO

CHIETI CALCIO FEMMINILE-CANTERA PESCARA 5-0

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Tucceri (16′ st Cavallaro), Di Gesualdo, Di Sebastiano,Chiellini, Di Domenico (37′ st Casella), Carnevale (45′ st De Vincentiis), D’Intino, Barbarino (37′ st Zuffi), Passeri, Gissi. A disp.: Seravalli, Iannetta. All.: Di Camillo Lello

Cantera Pescara: Nardulli, Di Benedetto, Sangiuliano (1′ st Ambrosioni, 26′ st Iurino), Tontodonati, Cicala, Lazzari, Di Fazio, Verzulli, Limongi, Fusco, Di Credico. A disp: Masciulli. All.: Galanti Occulti Michele

Arbitro: Recupero di Lecce

Assistenti: Leone di Sulmona e Di Vito di Avezzano

Reti: 21′ pt Di Sebastiano, 30′ pt Carnevale, 41′ st Gissi, 44′ st Chiellini, 46′ st D’Intino

IMPRESSIONI POST PARTITA MARIANNA TUCCERI

“Siamo partite un po’ piano forse sottovalutando l’avversario, poi con il passare dei minuti nel primo tempo abbiamo fatto bene. Siamo rientrate nel secondo come ad inizio partita calando un pochino, ma poi sul finale di partita sono arrivati gli altri gol. Con la Cantera ci volevano le giuste motivazioni, ci siamo caricate tutte insieme e abbiamo portato a casa la vittoria. Ora dovremo lavorare al meglio e credo che riusciremo a mantenere il terzo posto. Noi giovani ci stiamo inserendo bene, il gruppo è unito, ci stimoliamo l’una con l’altra e si vede poi sul campo. Quando sono arrivata in prima squadra è stato molto emozionante, pian piano mi hanno fatto inserire al meglio e questo mi gratifica molto. È bellissimo che sto giocando spesso anche titolare. Spero di continuare a giocare e aiutare la squadra in questo finale di campionato e voglio esserci anche nella prossima stagione”.