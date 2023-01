Stadio del rugby di Avezzano, 200mila euro per la riqualificazione

Fedele: “Grazie al mio emendamento anche la Regione Abruzzo farà la sua parte nella realizzazione di un centro all’avanguardia dedicato allo sport”

AVEZZANO – “Grazie al nostro intervento lo stadio Trombetta diventerà un impianto all’avanguardia per tutto il movimento rugbistico del centro Italia. Con i contributi previsti all’interno di un mio emendamento, inserito nella legge di bilancio della Regione Abruzzo, sarà possibile effettuare importanti lavori di riqualificazione su una struttura pubblica che rappresenta un luogo di incontro e crescita umana e sportiva, dove si formano non solo atleti ma anche, e soprattutto, persone”. Queste le parole del Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, che commenta l’approvazione del suo emendamento con il quale ha destinato 200mila euro utili a finanziare il restyling e potenziamento del complesso sportivo avezzanese.

“Ho sempre creduto nello sport e nella sua essenziale funzione sociale, sia come momento di crescita sia perché veicolo di alcuni tra i più nobili valori. Lo stadio del rugby di Avezzano è un bene pubblico al servizio di cittadini di ogni età e di ogni provenienza geografica, capace di aggregare gli appassionati e i fruitori di uno tra i movimenti sportivi italiani più floridi degli anni Duemila”.

“Ho chiesto e ottenuto che la Regione Abruzzo facesse la sua parte sostenendo i lavori di riammodernamento attesi da tanti, troppi, anni. È da sottolineare – aggiunge Fedele – come oggi lo stadio ospiti una brillante realtà del mondo della palla ovale tricolore, in grado di attestarsi come punto di riferimento per tutta la Marsica e l’Abruzzo. Consentire lo svolgimento di allenamenti e partite in un impianto funzionale e moderno significa anche sostenere una squadra che milita ai vertici del campionato nazionale di seria A con risultati che stanno portando il nome di Avezzano ben oltre i confini regionali, donando lustro all’intero movimento rugbistico abruzzese, da sempre fucina di talenti”.