Stabilimento Avi Coop di Controguerra, ratificato l’accordo

CONTROGUERRA (TE) – Il Gruppo Amadori esprime piena soddisfazione per il nuovo accordo sottoscritto il 22 ottobre, che ha riguardato i 200 lavoratori dello stabilimento Avi Coop di Controguerra (Teramo). L’obiettivo primario dell’intesa è stato il miglioramento della qualità della vita lavorativa nel sito produttivo, in particolare una nuova regolamentazione delle pause e dei recuperi, anche attraverso la riorganizzazione delle giornate e degli orari di lavoro.

L’accordo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti gli attori in campo – dai rappresentanti aziendali alle organizzazioni sindacali, alle istituzioni locali – che hanno operato allo scopo di raggiungere il miglior risultato possibile per assicurare la piena funzionalità dello stabilimento di Controguerra e salvaguardare il contesto sociale in cui è inserito il sito produttivo.

L’intesa raggiunta tutela il livello occupazionale sul territorio e preserva tutte quelle competenze professionali che operano in stabilimento, attive in un’area che resta strategica per i piani di sviluppo dell’azienda.

Il Gruppo Amadori, infatti, opera in Abruzzo sin dai primi anni ’80 ed attualmente occupa in tutta la regione oltre 2.200 lavoratori, fra gli stabilimenti di trasformazione alimentare di Controguerra e Mosciano S.Angelo (sede anche di una delle tre piattaforme logistiche primarie), l’incubatoio di Castellalto (TE) e il mangimificio di Fossacesia (CH), oltre a una serie di allevamenti sia di proprietà che in convenzione, afferenti alla propria filiera integrata.