SSD Prati 37 campione regionale di tennis over 65

La formazione pescarese ha superato domenica 5 luglio in finale la squadra molisana de La Baita. Ecco tutti i risultati

PESCARA – Domenica 5 luglio a Pescara sui campi del Circolo Tennis Prati 37 si è disputata la finale del campionato regionale di tennis veterani over 65 tra le squadre di SSD Prati 37 e La Baita.

SSD Prati 37 ha conquistato il titolo regionale over 65 superando per 3 a 0 la formazione molisana.

La squadra pescarese, formata da Luciano Ciccotelli (capitano), Sandro Brozzetti, Tonino Fossati, Alessandro Paglione e Roberto Di Biase, ha vinto due singolari con Ciccotelli e Brozzetti e il doppio con la coppia Fossati-Di Biase.

Netta la superiorità della formazione capitanata da Luciano Ciccotelli, (campione regionale over 70), che ha lasciato pochi games ai tennisti molisani.

Questo il dettaglio degli incontri:

Ciccotelli b. Santilli 6/0 6/1

Brozzetti b. Gambardella 6/1 6/1

Fossati-Di Biase b. Santilli-Gambardella 6/2 6/0.

Domenica 12 luglio le due formazioni si affronteranno di nuovo in un incontro valido per il titolo regionale over 70.

Nella foto: Brozzetti, Ciccotelli, Di Biase, Fossati, Paglione