Sporting Gran Sasso, parola al Presidente Di Sabatino

MONTORIO A VOMANO – FCD Sporting Gran Sasso desidera manifestare la propria vicinanza ai tesserati tutti ed alle proprie famiglie i questo delicato momento che ci terrà lontani dai campi per almeno un mese. Il DPCM 24 ottobre e la successiva lettera del Ministero dell’Interno hanno di fatto portato al blocco totale delle attività giovanili e dilettantistiche di carattere provinciale e regionale.

La società, non reputando attuabili linee di allenamento individuale, aveva già sospeso tutte le sedute oltre alle gare, sia per la Scuola Calcio, sia per il Settore Giovanile e per quello femminile. Il nostro è solo un arrivederci, perché siamo certi di poter riprendere presto la nostra corsa, sperando che la data fattibile sia quella del 25 novembre.

Il commento del Presidente Marco Di Sabatino: «Le nostre scelte erano state dettate dal contesto del nostro territorio, che nelle ultime settimane non ha affrontato una situazione semplice. Esprimo la mia vicinanza ad atlete ed atleti, genitori, tecnici e dirigenti. So quanta voglia ci sia di fare calcio, senza questo sport soffriamo tutti molto. Questo è il momento di renderci più agevole il domani. Mi spiace per le nostre squadre, che erano pronte a scendere in campo, con la Femminile di Calcio a 5 che era anche già reduce da alcune partite ufficiali. L’appuntamento è per il 25 novembre, ma in queste settimane saremo comunque vicini ai nostri gruppi».