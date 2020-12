Sportello Sociale a Pescara: domani la presentazione

PESCARA – L’assessore Nicoletta Di Nisio terrà domenica venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 11:30 presso la sala Giunta del Comune di Pescara una conferenza stampa per presentare lo “Sportello” attivato per attività di informazione e gestione di pratiche burocratiche per persone affette da disabilità. Lo sportello sarà gestito dall’associazione Sport 21 Abruzzo, associazione di volontariato senza scopo di lucro.

É stato infatti attivato, e sarà operativo nei prossimi giorni, uno sportello rivolto ai cittadini con disabilità che vi potranno rivolgersi per:

attività di informazione e gestione di pratiche burocratiche

essere informati per ottenere eventuali benefici in tema fiscale

ogni utile informazione ed assistenza che possa essere necessario per garantire una piena integrazione sociale delle persone affette da disabilità

Accedendo allo sportello si potranno ottenere quindi informazioni riguardanti

diritti ed agevolazioni;

assistenza e consulenza per la compilazione di pratiche burocratiche

assistenza ed inoltro di segnalazioni rivolte agli uffici comunali;

assistenza per richieste e/o attività in ambito sanitario.

In sostanza uno “Sportello” che sia innanzitutto di ascolto sia delle persone che delle loro problematiche, ma anche e soprattutto di indirizzo verso quali siano poi gli Enti e le procedure necessarie per la loro risoluzione.

Lo “Sportello” sarà anche di indirizzo e raccordo tra le varie associazioni operanti sul territorio nel campo del Volontariato.