Online si parla di aspetti emotivi individuali e di massa: ecco quando

Il 3 dicembre il meeting organizzato da FIDAPA Pescara con l’AUSL di Pescara e l’Istituto Alberghiero e Turistico “De Cecco”

PESCARA – Si svolgerà oggi, giovedì 3 dicembre, alle ore 17,30, l’incontro on line organizzato dalla FIDAPA Pescara, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Pescara e l’Istituto Alberghiero e Turistico “De Cecco” di Pescara, sul tema: “Aspetti Emotivi Individuali e di Massa ai tempi della Pandemia”

All’incontro saranno presenti:

– la Presidente della FIDAPA Pescara Alessandra Di Pietro

– il Direttore del Dip.Salute Mentale Sabatino Trotta

– la psicologa sistemico-relazionale Raffaella Papagno

– la trainer in Comunicazione e Benessere Donna Tiziana Iozzi

– il Referente dello Sportello “Salute e Sicurezza” dell’Ipsseoa De Cecco Antonio De Grandis

“In questa situazione di emergenza –sottolinea la presidente Fidapa Alessandra Di Pietro – l’interruzione forzata delle abitudini sociali, la limitazione alla libertà di movimento, il distanziamento fisico, lo stravolgimento delle abitudini e delle relazioni, la massiccia esposizione mediatica a messaggi media e social spesso ansiogeni, la necessità di adeguarsi repentinamente a scenari in continua evoluzione, tutto questo incide profondamente sul tessuto emotivo e sullo stato psicologico di ciascuno di noi, a cominciare dai più giovani. E’ necessario quindi intervenire per prevenire o ridurre il disagio psicologico e situazioni di insicurezza e stress, e fornire misure adattive per trovare una rinnovata dimensione di Benessere. Vogliamo chiederci, con il contributo di esperti in Salute Mentale e Psicologia, come si sia passati dalla prima fase in cui tutti ci sentivamo solidali e uniti, con un forte senso di comunità,, agli attuali scenari di forte disaccordo e persino aggressività, riservando una particolare attenzione ai giovani e al mondo della Scuola, oggi sottoposto a grandi pressioni. Di rilevanza fondamentale è anche il tema, strettamente correlato, della corretta comunicazione e dell’uso di un linguaggio positivo in rete”.