Sportello contro il Bullismo e Cyberbullismo all’Alberghiero De Cecco

PESCARA – Si svolgerà domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 11.30, nell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, l’Inaugurazione dello Sportello contro il Bullismo e il Cyberbullismo, promosso dal Club Service Lions Host Pescara e realizzato dall’Associazione ‘ProPositivi’ che gestirà, con la presenza di psicologi, una postazione di ascolto per la prevenzione, il riconoscimento e il contrasto del fenomeno.

All’incontro con i giornalisti domani saranno presenti la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, il Presidente del Lions Host Pescara Enrico Bruno, la responsabile dell’Associazione ‘ProPositivi’ Alessandra Patricelli, le docenti referenti del Progetto Rosa De Fabritiis e Renata Di Iorio, con il supporto delle docenti referenti nella scuola per il bullismo Dina Napolitano e Manuela Di Giuseppe