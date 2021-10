GIULIANOVA – Quanti rimarranno a Giulianova in questo ponte di Ognissanti, non avranno da annoiarsi. L’ Amministrazione comunale organizza infatti per domenica prossima, 31 Ottobre, in viale Orsini e via Nazario Sauro, il mercatino d’autunno e “La mostra dei mostri”. Rivolgendosi soprattutto ai bambini che non vogliono rinunciare alla più nota delle tradizioni d’ oltreoceano, “La mostra dei mostri” punta su Halloween e propone, a partire dalle 16, animazione, postazioni per il trucco a tema, ed un curioso girovagare di creature misteriose. Lungo le stesse vie, un mercatino rallegrerà il passeggio.

